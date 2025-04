Gravissimo lutto nel cinema, morto l’amatissimo attore: il triste annuncio

Il mondo del cinema d’azione ha subito una perdita significativa con la morte di Richard Norton, avvenuta il 28 marzo a Melbourne all’età di 75 anni. Norton era un attore e artista marziale rispettato, le cui abilità nelle arti marziali e l’esperienza come stuntman gli hanno permesso di collaborare con grandi leggende del settore. È ricordato per il suo contributo a film cult degli anni ’80 e ’90, consolidando la sua eredità nel panorama cinematografico.

Chuck Norris ha reso omaggio a Norton, descrivendolo come un caro amico e un fratello, e ha condiviso ricordi preziosi della loro carriera insieme. Norris ha riconosciuto come la presenza di Norton avesse migliorato le sue capacità di artista marziale e la sua crescita personale. Ha invitato i suoi follower a pregare per la moglie Judy e la famiglia di Norton in questo momento difficile, evidenziando l’affetto e la gratitudine per l’eredità dell’attore.

Richard Norton si è distinto non solo come attore, ma anche come maestro di judo e karate, trascorrendo due decenni come custode per icone musicali come i Rolling Stones e David Bowie prima di entrare nel mondo del cinema. La sua carriera cinematografica include la coreografia di combattimenti in produzioni come “Walker Texas Ranger” e film di successo come “Mad Max: Fury Road” e “X-Men: Dark Phoenix”. Ha avuto il privilegio di allenare attori di fama come Scarlett Johansson e Charlize Theron, dimostrando la sua versatilità. Il suo debutto nel 1980 con “The Octagon” segnò l’inizio di una carriera che lo portò a lavorare anche a Hong Kong, collaborando con icone come Jackie Chan. Norton ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema d’azione, il cui talento continuerà a ispirare le nuove generazioni.