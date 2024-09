Gravissimo lutto nel cinema, l’amatissimo attore è scomparso a causa di una brutta malattia.

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di John Ashton, noto per il suo ruolo del sergente John Taggart nella serie di film Beverly Hills Cop, accanto a Eddie Murphy. Ashton è deceduto a 76 anni nella sua casa a Fort Collins, Colorado, a causa di un tumore, come confermato dal suo agente a Variety.

Nato il 22 febbraio 1948 a Springfield, Ashton ha interpretato Taggart nei primi due film della saga, usciti nel 1984 e 1987. Con il suo personaggio, ha contribuito a formare una delle coppie poliziesche più amate della storia del cinema, diventando un’icona di quegli anni. Nel 2024, ha ripreso il ruolo nel nuovo capitolo della saga, Beverly Hills Cop: Axel F, dove il suo personaggio, diventato nel frattempo capo della polizia, incontra nuovamente Axel Foley.

La carriera di Ashton si è estesa per più di cinque decenni, rendendolo un volto noto sia al cinema che in televisione. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola di teatro dell’Università della California Meridionale, fece il suo debutto cinematografico nel 1973 con il film Occhio per occhio. Durante gli anni ’70, ha recitato in diverse serie televisive celebri, tra cui Emergency!, Columbo, Starsky and Hutch e Dallas.

Una delle sue performance più memorabili in TV è stata nel primo episodio della terza stagione di A-Team, dove ha interpretato Cactus Jack Slater. Ashton ha anche partecipato a film cult come Prima di mezzanotte e King Kong 2, dimostrando la sua versatilità interpretativa, spaziando tra dramma, azione e commedia.

Ashton si è sposato due volte. La prima nel 1968 con Victoria Marie Runn, da cui ha avuto una figlia, ma il matrimonio è finito con un divorzio nel 1970. Nel 1976 si è unito in matrimonio con la produttrice Bridget Baker, da cui ha avuto un figlio, ma anche questa unione si è conclusa con un divorzio nel 2001.

Nonostante la varietà di ruoli interpretati in una carriera che ha superato i cinquant’anni, John Ashton sarà sempre ricordato soprattutto per il suo indimenticabile personaggio in Beverly Hills Cop, il quale, con la sua serietà e il cuore d’oro, ha creato alcune delle scene più iconiche e divertenti degli anni ’80.