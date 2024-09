Gravissimo lutto nel cinema, ha perso la sua battaglia contro un brutto male: l’annuncio

Sempre un grandissimo lutto quando una persona, un professionista, se ne va così giovane. Stiamo parlando di Giorgio Antonini, il rinomato stuntman di 59 anni. Il professionista del mondo dello spettacolo è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro una grave malattia.

Lo stuntman Giorgio Antonini era conosciuto come un vero “colosso” del cinema, per questo motivo il vuoto che lascia è ancora più grande, in primis per la famiglia, e poi per la schiera di professionisti e colleghi che lo conoscevano. Lo stuntman ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo delle controfigure proprio per la carriera brillante che ha portato avanti in molti anni.

Antonini ha preso parte a produzioni cinematografiche di grande prestigio, tra cui “Indiana Jones“, “No Time to Die” di James Bond e “Avengers: Age of Ultron”. Insomma, saghe e pellicole che sono diventate dei veri e proprio cult amati da tutti. La sua presenza significava avere nel team professionalità e dedizione assicurate, qualità, queste, che lo hanno reso un punto di riferimento nel settore.

Figlio d’arte, lo stuntman era cresciuto tra i riflettori grazie a suo padre, Artemio Antonini, un attore caratterista celebre per i ruoli ottenuti in diversi film western e mitologici. Proprio seguendo le orme paterne, Giorgio Antonini ha lavorato tanto nel settore, principalmente su se stesso, e ha raggiunto l’eccellenza come stuntman.

Prima di dedicarsi completamente al mondo del cinema, aveva lavorato come maestro di arti marziali e buttafuori. Alla fine ha scelto di abbracciare le professionalità del grande schermo, diventando per amici e familiari un vero “supereroe”. La sua scomparsa ha provocato grande tristezza in tutti coloro che lo conoscevano. Dopo la sua morte, numerosi amici e colleghi lo hanno ricordato con commozione attraverso foto e post sui social.

Molti lo descrivono come una persona “buona” e un “atleta straordinario”. Il funerale di Giorgio Antonini si svolgerà martedì 3 settembre a Roma, presso la Chiesa San Francesco di Sales.