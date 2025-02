Gravissimo lutto nel cinema e nella televisione, l’amatissima attrice è morta a causa di una malattia fulminante: il doloroso annuncio

L’attrice sudcoreana Lee Joo-sil, conosciuta per il suo ruolo nella serie «Squid Game», è deceduta all’età di 81 anni nella sua casa a Uijeongbu. La notizia è stata confermata dal quotidiano «The Chosun Ilbo». Lee ha avuto una lunga carriera nel cinema e nella televisione, iniziando negli anni Sessanta con produzioni teatrali e come doppiatrice. È diventata una figura iconica nell’intrattenimento sudcoreano, partecipando a numerosi film e serie.

Il suo ruolo più recente è stato quello della madre del detective Hwang Joon-ho in «Squid Game», una serie di grande successo mondiale. Nonostante le difficoltà legate a una diagnosi di tumore al seno ricevuta nel novembre scorso, Lee ha continuato a lavorare fino a quando le sue condizioni di salute lo hanno reso impossibile. Ha anche recitato in progetti come «Train to Busan» e nella serie «The Uncanny Counter», dimostrando la sua versatilità e talento.

La sua morte rappresenta una significativa perdita per il panorama culturale sudcoreano. La carriera di Lee ha avuto un impatto profondo, testimoniando l’evoluzione dell’industria dell’intrattenimento nel paese. Ha collaborato con registi di prestigio e ha lasciato un segno indelebile nella memoria del pubblico. Il suo contributo non può essere sottovalutato, specialmente in un periodo in cui la Corea del Sud sta guadagnando riconoscimenti a livello internazionale.

Il lascito di Lee Joo-sil vivrà attraverso le sue opere, ispirando le nuove generazioni di artisti. I fan continueranno a celebrare la sua vita e il suo lavoro, mantenendo viva la sua memoria nel cuore del pubblico.