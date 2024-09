Gravissimo lutto nel calcio, l’amatissimo campione è deceduto: l’annuncio poco fa

È morto a 63 anni Gary Shaw, ex attaccante dell’Aston Villa, a causa di complicazioni derivanti da una caduta che gli ha procurato gravi danni alla testa. La triste notizia è stata annunciata lunedì 16 settembre e ha suscitato un profondo cordoglio nel mondo del calcio, che ricorda Shaw come uno degli eroi della squadra che conquistò la Coppa dei Campioni nel 1982.

Shaw, nato nel 1961, ha avuto una carriera straordinaria con l’Aston Villa, una delle squadre più rispettate del calcio inglese. Negli anni Ottanta, ha contribuito in modo decisivo al successo della squadra, incluso il trionfo nella First Division nel 1981 e nella Coppa dei Campioni nel 1982, dove l’Aston Villa sconfisse il Bayern Monaco in finale a Rotterdam. Durante la sua carriera, ha segnato 79 gol in 213 presenze totali per il club, un risultato che lo ha reso una leggenda per i tifosi dell’Aston Villa.

Dopo la caduta, Shaw era stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni si erano deteriorate tragicamente. La notizia del suo decesso ha scosso la comunità calcistica, e l’Aston Villa ha pubblicato un messaggio di cordoglio nel quale esprime shock e tristezza per la perdita del loro “eroe vincitore della Coppa dei Campioni”. Il club ha descritto Shaw come un “attaccante di talento” che deliziava i tifosi con le sue prestazioni, sottolineando come fosse amato e rispettato sia dai compagni di squadra che dai sostenitori.

In un momento difficile per la famiglia di Gary Shaw, il club esprime i suoi pensieri e le sue condoglianze. Shaw rimarrà nei cuori di molti come un simbolo di un’epoca gloriosa del calcio inglese e dell’Aston Villa. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i ricordi dei suoi successi e delle gioie che ha portato ai tifosi nel corso della sua carriera. La scomparsa di Gary Shaw segna la fine di un capitolo importante nella storia del club e del calcio stesso.