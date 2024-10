Gravissimo lutto nel calcio, l’amatissimo calciatore è scomparso a soli 34 anni

Il calcio spagnolo è in lutto per la prematura scomparsa di Gonzalo Gómez, ex portiere di 34 anni, deceduto dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Gonzalo, che aveva giocato per il Logroñés, Calahorra e Náxara, era ricoverato in ospedale da diversi giorni a causa del deterioramento delle sue condizioni di salute. La famiglia ha scelto di non divulgare dettagli sulla malattia per tutelare la propria privacy.

La Federación Riojana de Fútbol ha espresso le sue più sincere condoglianze, affermando che “il calcio della Rioja è in lutto per la morte di Gonzalo Gómez” e ha rivolto un pensiero affettuoso alla sua famiglia, agli amici e a tutte le realtà calcistiche che hanno condiviso la sua carriera. Dopo la carriera da calciatore, Gonzalo aveva continuato a lavorare nello staff tecnico di altre squadre nella Comunità di La Rioja.

Anche il Club Atlético Central di Siviglia, dove Gonzalo aveva iniziato la sua carriera, ha pubblicato un tributo, sottolineando l’importanza del suo ricordo e il legame che continuerà a esistere con il club. Hanno affermato che il suo spirito accompagnerà la squadra in ogni partita e momento condiviso, incoraggiando tutti a rimanere uniti e forti.

I funerali dell’ex calciatore si svolgeranno il 16 ottobre nella chiesa di Valvanera a Logroño, segno dell’affetto e del rispetto che il mondo del calcio gli riserva. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per le squadre in cui ha giocato, ma per l’intera comunità calcistica spagnola che piange un giovane talento strappato troppo presto dalla vita.