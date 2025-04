Gravissimo lutto, morta un’icona del cinema: il triste annuncio

Ted Kotcheff, il noto regista canadese di film iconici come “Rambo” e “Weekend con il morto”, è morto all’età di 94 anni in Messico, pochi giorni dopo il suo compleanno. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione nel mondo del cinema, con tributi da parte di colleghi e appassionati.

Nato il 7 aprile 1931 a Toronto, Kotcheff ha avviato la sua carriera cinematografica negli anni ’60, emergendo come un regista di talento. “Rambo: First Blood”, uscito nel 1982, ha segnato un punto di svolta nel genere action, introducendo il celebre personaggio di John Rambo, interpretato da Sylvester Stallone, e dando vita a una serie di sequel di successo.

Oltre a “Rambo”, il regista ha diretto “Weekend con il morto”, una commedia nera del 1989 che ha riscosso grande successo di pubblico e critica, consolidando la sua reputazione per la capacità di mescolare umorismo e dramma. La versatilità di Kotcheff gli ha permesso di esplorare diversi generi, dal horror alla commedia, dimostrando un’abilità unica nel raccontare storie avvincenti.

Kotcheff ha collaborato con diversi talenti nel cinema, dirigendo produzioni sia per il grande schermo che per la televisione. La sua carriera è stata caratterizzata dall’impegno nel narrare storie che affrontano tematiche complesse e personaggi in situazioni estreme.

La notizia della sua morte è stata confermata dalla figlia Kate, che ha rivelato che il regista è deceduto serenamente in un ospedale a Nuevo Nayarit, in Messico. La sua eredità vivrà attraverso il suo lavoro, continuando a influenzare generazioni di cineasti.