Gravissimo lutto, morta l’icona della moda: lo straziante annuncio arriva dal marito

Jocelyn Wildenstein, conosciuta come “Catwoman”, è morta a Parigi all’età di 84 anni a causa di un’embolia polmonare. Nata a Losanna, Svizzera, il 7 settembre 1945, Jocelyn Périsset trascorse la sua giovinezza dedicandosi a sport acquatici e sci. Si trasferì a Parigi, dove entrò in contatto con i circoli mondani e desiderava viaggiare in Africa. Nel 1977, durante un safari in Kenya, conobbe il miliardario mercante d’arte Alec Wildenstein, sposandolo l’anno successivo.

La coppia visse al ranch Ol Jogi in Kenya, dove Jocelyn sviluppò una passione per i felini, costruendo un recinto a prova di proiettile per due tigri. Tuttavia, il matrimonio con Alec si concluse nel 1999 con un divorzio molto mediatico, che le garantì un accordo finanziario di 2,5 miliardi di dollari e un pagamento annuale di 100 milioni per 13 anni. Nonostante questa fortuna, nel 2018 Jocelyn dichiarò bancarotta, affermando di aver esaurito le sue risorse finanziarie.

Dopo il divorzio, la relazione più nota di Jocelyn fu con il designer francese Lloyd Klein, di quasi trent’anni più giovane, che iniziò nel 2003. Questa relazione fu caratterizzata da alti e bassi, con episodi di arresto e ordini restrittivi reciproci, ma rimasero insieme fino alla morte di Jocelyn. La sua fama era legata ai suoi numerosi interventi di chirurgia estetica che iniziarono dopo il matrimonio con Alec. Col passare del tempo, i suoi tratti del viso divennero sempre più simili a quelli di un felino, con occhi inclinati e una pelle tesa. Nonostante i cambiamenti evidenti, Jocelyn negò frequentemente di aver subito operazioni chirurgiche, attribuendo il suo aspetto a caratteristiche familiari.

La figura di Jocelyn Wildenstein suscitò curiosità e controversie, diventando un’icona nel mondo della moda e del gossip. Negli ultimi anni, partecipò a servizi fotografici per riviste come Paper e Interview, mantenendo uno stile audace. Nonostante le speculazioni sulla sua vita personale e finanziaria, Jocelyn affermò di non preoccuparsi del giudizio altrui, affermando di non avere nulla da dimostrare. La sua morte segna la fine di un’era per una delle figure più enigmatiche del jet set internazionale.