Gravissimo lutto, l’amato calciatore trovato senza vita in casa: aveva 20 anni

Il mondo del calcio piange un’altra volta, in quanto una vera e propria promessa dello sport è venuta a mancare qualche ora fa. Ci riferiamo ad un giovane ragazzo di 20 anni, Justin Cornejo, da sempre bravissimo portiere del Barcelona Sporting Club.

Che cosa gli è successo? Ecco cosa sappiamo.

Addio all’amato calciatore: Justin Cornejo aveva solamente 20 anni

Grande lutto nel mondo del calcio in quanto, a soli 20 anni, si è spento per sempre Justin Cornejo. Il giovane ricopriva il ruolo di portiere nel Barcellona Sporting Club. Era davvero molto amato dai suoi compagni, motivo per cui tutti sono rimasti colpiti da questa tremenda notizia.

Justin ha lasciato un grande vuoto in tutto Il suo team e la squadra ha deciso di sospendere ogni tipo di attività e allenamento in segno di rispetto. Tutti hanno deciso di scrivere un messaggio di cordoglio che possa omaggiare un’ultima volta questo grande e giovane uomo. Il ricordo che lascerai a tutti noi sarà quello che ci darà la forza necessaria per uscire da questo momento. Justin sarai sempre nei nostri cuori, riposa in pace amico. Ti vogliamo bene.

Questo è uno dei tanti messaggi che compaiono sulla bacheca ufficiale della squadra, la quale avrebbe dovuto tenere un’importantissima partita propria in queste ore. Nel frattempo si attende l’esame autoptico sulla salma per capire la ragione del decesso.

Che cosa è successo al povero Justin?

Secondo le ultime informazioni diffuse sul web, Justin avrebbe accusato il colpo già nel pomeriggio del 17 Luglio. Per questo motivo il giovane avrebbe deciso di recarsi in ospedale dove i medici si sono subito accorti della gravità delle sue condizioni.

Il ragazzo, probabilmente, ha sbattuto la testa mentre si trovava nella sua abitazione e qualcuno l’ha trovato del tutto privo di sensi. Il calciatore è stato prontamente accompagnato all’ospedale, ma senza successo. La caduta deve aver procurato dei danni molto gravi e per questo i medici non hanno potuto fare niente per salvarlo.