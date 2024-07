Gravissimo lutto, la famosa è morta dopo un intervento chirurgico: aveva 34 anni

L’influencer è deceduta a seguito di un intervento chirurgico d’urgenza che si era reso necessario in seguito a una gravidanza extrauterina. Si tratta di una condizione chiaramente problematica, come suggerisce il nome stesso. La gravidanza extrauterina, o gravidanza ectopica, è una condizione caratterizzata dall’anomalo impianto di un embrione. L’ovulo fecondato non si trova nella cavità uterina, infatti, ma si annida in sedi diverse dell’apparato genitale.

La donna, di 34 anni, ha subito l’intervento questa settimana, anche se non ha rivelato ai suoi follower sui social media la natura dell’operazione. L’influencer aveva chiesto ai suoi 70.000 follower su Instagram di “pregare per la guarigione”, proprio all’interno di uno dei suoi ultimi toccanti post.

La causa ufficiale del decesso non è stata diffusa al pubblico, però gli amici hanno parlato della sua gravidanza extrauterina. La brasiliana Taina Medeiros, star dei social media sudamericani, purtroppo, lascia un marito e una figlia di cinque anni.

Dopo la sua prematura scomparsa, oltre che così drammatica, i fan hanno reso omaggio a Taina e hanno espresso il loro sostegno al marito. “Siamo stati testimoni di quell’amore e dedizione! Sei venuta in questo mondo per fare la differenza, Tai! E l’hai fatta! Ti ricorderemo come una benedizione!”, si legge tra i commenti sui social. La famiglia, in una nota, ha scritto:

Moglie, madre, figlia, amica, imprenditrice. Una donna di grande fede, con valori eterni e una gentilezza infinita. Ha toccato molte vite, guardando oltre con occhi che riflettevano la bellezza del mare e trasudavano compassione. Ci restano i ricordi più belli: il suo sorriso luminoso, il suo caldo abbraccio e la sua eredità d’amore.

Taina Medeiros era diventata famosa su Instagram come influencer apprezzata per i suoi consigli sulla maternità. La brasiliana è stata sepolta a Parnamirim, nel nord-est del Brasile, ieri mattina, nella giornata di giovedì 25 luglio. Infermiera di professione, Taina dava anche consigli sull’allattamento sulla sua pagina social. Uno degli ultimi post dell’influencer su Instagram recita: “Devo prendermi cura di me stessa… Ma presto sarò in grado di prendermi cura di voi, se Dio vuole”. Purtroppo, non è andata come sperava la sua famiglia e tutti gli affezionati follower dell’influencer.