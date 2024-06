Gravissimo lutto in Rai, il volto noto stroncato da un malore

Qualche ora fa è venuto a mancare il famosissimo motociclista Rai Nazzareno Agostini. L’uomo aveva solamente 58 anni e ha lasciato un grande vuoto in tutto il contesto presso il quale lavorava da moltissimi anni.

Nazzareno Agostini

Ecco che cosa è successo.

Addio a Nazzareno Agostini: il famoso motociclista è stato colpito da un infarto

Poche ora fa è venuto a mancare un famosissimo motociclista Rai molto apprezzato nel suo settore e anche in quello televisivo. Parliamo del bravissimo Nazzareno Agostini, un uomo di 58 anni che nel corso della sua carriera ha raggiunto moltissimi traguardi.

La troupe

Lo ricordiamo infatti per la sua presenza nel Giro d’Italia, ma anche in trasmissioni tv come Linea Verde. L’uomo è nato in un piccolo comune della provincia di Pesaro, ma ha sempre vissuto a Roma con la moglie e i suoi figli.

Pare che l’uomo sia stato colpito da un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo nonostante fosse sempre stato in salute. I primi sintomi riscontrati sono stati quelli di un forte dolore al petto, ma nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per l’uomo non c’ è stato nulla da fare.

Il ricordo degli amici e dei colleghi

Ovviamente questa notizia ha rattristato non solo i familiari della vittima, ma anche amici e colleghi. Virgilio Rossi, giornalista radiofonico e amico di Nazzareno, ha dichiarato di avere moltissimi ricordi con la vittima, soprattutto di quando erano ancora giovani. Il giro di Italia Era un vero amico, un grande pilota e colui a cui tanti affidavano la propria incolumità durante le gare. Ciao Nazzareno, mi ha colpito tanto la tua improvvisa scomparsa. Un abbraccio sentito ai tuoi cari da parte mia e di tutto lo staff.

L’uomo lascia quindi un grande vuoto soprattutto a seguito della sua scomparsa prematura e inaspettata. Non possiamo far altro che stringerci al dolore della famiglia e porgere loro delle sentite condoglianze.

