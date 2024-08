Gravissimo lutto in Rai, addio all’amatissima conduttrice

Un altro grande lutto ha colpito la Rai in quanto ieri, Mercoledì 7 Agosto, si è spenta la famosa annunciatrice Ughetta Lanari. La conduttrice e presentatrice lascia un grande vuoto nell’ambiente nel quale ha lavorato per circa 20 anni.

Ughetta Lanari

Ecco un piccolo omaggio per lei.

Rai in lutto: si è spenta Ughetta Lanari

Nella giornata di ieri si è spenta una donna che per quasi 20 anni ha donato gioia e allegria a molti programmi della Rai. Ci riferiamo all’amatissima conduttrice e presentatrice Ughetta Lanari, la quale ha lavorato per la Rai e anche per RDS Radio Dimensione Suono.

Ughetta Lanari da giovane

La donna ha militato nella tv di Stato dal 1987 al 2006, anche se si è dedicata anche ad altri ambienti come ad esempio a quelli della radio e quelli della scrittura. In un primo momento è stata annoverata come la classica Signorina Buonasera, per poi prestare la sua voce in radio e commentare pubblicità e documentari di grande successo.

Per lei fu una grande scoperta anche il mondo del doppiaggio che le permise di vivere nuove emozioni insieme a quelle che le ha poi regalato l’editoria. Questa grande passione è stata ereditata anche dal figlio, il quale ha seguito le sue orme diventando un doppiatore e un radiofonico di grande successo.

L’omaggio dei colleghi

La morte di Ughetta ha rattristato molto tutti coloro che hanno lavorato con lei in questi miei ultimi anni, motivo per cui i social abbondano di messaggi di cordoglio. Ughetta è stata descritta non solo come una grande professionista, ma anche come un’amica pronta ad offrire sempre la sua spalla in caso di bisogno.

Ughetta Lanari

Molti colleghi hanno inoltre deciso di regalarle delle parole confortanti che possano in qualche modo aiutare il figlio in un momento così tragico come quello relativo alla perdita della madre. Tra le parole più sentite anche quelle della reporter radiofonica Prisca Civitenga.