Gravissimo lutto, addio ad uno degli attori più amati: non ce l’ha fatta

Aveva recitato in soap opera di grande successo come Sentieri e General Hospital: il suo era un volto famigliare anche in Italia

Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa del modello e attore diventato famoso per i suoi ruoli in Sentieri e General Hospital, due celebri soap opera molto in voga dagli anni Ottanta in poi. Aveva 80 anni e una lunga carriera alle spalle in cui ha recitato in tantissimi prodotti non solo televisivi di grande successo.

La notizia del decesso di Renauld White è stata data dallo stilista Jeffrey Banks al Women’s Wear Daily. L’attore è scomparso lo scorso 26 giugno a New York: si trovava ricoverato da qualche tempo presso il Lenox Hill dove era in cura.

Come modello aveva partecipato a molte sfilate e campagne, apparendo sulle copertine delle riviste patinate più lette di tutto il mondo. Ma era anche conosciuto come attore, per aver recitato in soap opere americane decisamente famose a livello internazionale.

“È sempre stato un gentiluomo. Quando lo presentai per la prima volta a mia madre, lei disse subito che era il mio “fratello maggiore”. Avrei voluto che fosse così. Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i momenti passati insieme, ma ricorderò per sempre le barriere che hai infranto nell’industria della moda e l’amore che hai condiviso con me, come amico fidato. Buonanotte, dolce Principe, che gli angeli ti accompagnino al tuo riposo“.

Queste le parole dello stilista per annunciare la dipartita dell’attore che anche in Italia abbiamo imparato a conoscere soprattutto con i suoi ruoli nelle soap opera più amate.

Addio a Renauld White, l’attore di Sentieri e General Hospital

Renauld White aveva iniziato la sua carriera come modello, posando per grandi marchi di moda. Aveva partecipato a numerose sfilate e anche a campagne pubblicitarie per Bill Blass, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Donna Karan.

Inoltre ha recitato in numerose soap opera, come Sentieri (Guiding Light nella versione originale), General Hospital, Una vita da vivere. Era nato nel 1944 nel New Jersey. Dopo il diploma alla Westside High School ha vissuto a lungo a East Orange, nel New Jersey.