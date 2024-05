Gravissimo incidente stradale tra mezzi pesanti e automobili: il bilancio è drammatico

Ancora morti sulle nostre strade, e siamo ancora una volta in autostrada con un bilancio pesantissimo per l’incidente avvenuto proprio oggi, in tarda mattinata. Le notizie a proposito di un incidente stradale avvenuto alle 11 di mercoledì 29 maggio, all’altezza di Figline Valdarno sulla A1 al km 328, raccontano uno scenario davvero tragico.

Il sinistro ha avuto luogo proprio subito dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Sarebbero almeno due le persone che sono decedute mentre una è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. Lo scontro verificatosi intorno alle 11, ha coinvolto mezzi pesanti e automobili.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre specializzate per estrarre le persone rimaste intrappolate nei veicoli. Le vittime, purtroppo, sono state estratte esanimi dalle lamiere: per loro non c’è stato nulla da fare fin dal momento dei soccorsi. L’altra persona, ancora in vita, è stata trasportata in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi a Firenze.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto creare rapidamente anche un varco lungo l’autostrada bloccata per permettere il passaggio di un’ambulanza che trasportava con urgenza un bambino verso l’ospedale pediatrico Meyer. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per gestire la viabilità e facilitare l’arrivo dei soccorsi.

Le vittime dell’incidente sono un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni. Il ferito portato in ospedale è un uomo di 47 anni. La circolazione è ancora bloccata in entrambi i sensi di marcia. Autostrade per l’Italia, nell’aggiornamento delle 12:39, ha comunicato che tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze è stata chiusa la tratta, con 5 km di coda che defluiscono solo sulla corsia di emergenza.

In direzione Roma, ci sono 2 km di coda causati perlopiù dai curiosi. Per chi viaggia verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdarno, prendere la SS69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno e rientrare a Incisa Reggello. Un altro percorso alternativo suggerito è di uscire a Valdichiana, prendere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.