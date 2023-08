Gravissime accuse contro Sam Asghari: “Molestie, tradimenti, derideva Britney e la sfruttava”

Per Sam Asghari le cose non si mettono bene. Dopo i rumor (smentiti però dai suoi avvocati) secondo i quali vorrebbe più soldi da Britney Spears e sarebbe pronto a rivelare segreti imbarazzanti, adesso contro di lui sono arrivate gravissime accuse. Ashley Franke ieri ha iniziato a pubblicare dei post in cui ha dichiarato di essere stata molestata da Sam ed ha anche aggiunto che Asghari tradiva Britney fin dall’inizio della loro storia.

🚨| Una delle clienti di Sam Asghari afferma che quest’ultimo abbia tradito Britney diverse volte, sia durante il fidanzamento che durante il matrimonio. La ragazza afferma di possedere delle prove che consegnerà all’avvocato di Britney. pic.twitter.com/Vv8Ullf2f5 — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) August 18, 2023

Gravissime accuse per Sam: parla l’ex amica e cliente Ashley Franke

“Trovo che sia assurdo il fatto che (Sam) stia affermando che (Britney) lo abbia tradito sapendo molto bene cosa lui facesse dal primo momento. Aveva messo in chiaro le sue intenzioni per ottenere fama quando ha iniziato a frequentarsi con lei. È stato disonesto con lei sin dall’inizio e ci rideva su con i suoi clienti in palestra. I suoi colleghi, gli altri personal trainer (anche loro dei traditori mai*li e bugiardi) lo supportavano in ogni sua mossa. Se avessi letto che stavano divorziando per un motivo serio forse sarei rimasta in silenzio, ma leggere un titolo di giornale del genere (“La rottura tossica di Britney: Sam sostiene che l’abbia tradito e picchiato, chiede più soldi e dice “cose che capitano’) sapendo ciò che so non può farmi stare zitta.

Credo che tutte le donne che hanno frequentato quella palestra o che abbiano lavorato con Sam privatamente dovrebbero essere oneste. Potete farlo anonimamente ma rimanere lo stesso oneste. Personalmente non sono mai uscita con Sam. Ho rifiutato ogni volta che ci provava e non ho mai risposto a nessuna delle foto non richieste che mi mandava, o quando me lo chiedeva di persona alle docce in palestra. (Scusami Sam non sei il mio tipo). In realtà ho smesso di allenarmi in quella palestra perché mi sentivo molto offesa dalle costanti molestie. Volevo una palestra in cui sentirmi al sicuro e a mio agio e quella non lo era. So che sono gravissime accuse ma è la verità.

Infatti il proprietario mi deve migliaia di soldi per lezioni con personal trainer che io non ho mai fatto, dato che mi sono disiscritta perché stanca di ricevere molestie da diversi personal trainer e di essere imbottita di ormone della crescita per vedere qualche risultato sul mio fisico”.