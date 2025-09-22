Gravina celebra la sua bellezza con danza e cultura

Un emozionante spettacolo ha animato la gravina, unendo arte e natura per celebrare la candidatura di Gravina a Capitale Italiana della Cultura 2028. L’evento, dal titolo “Il richiamo della Gravina”, ha proposto una fusione di danza, acrobazia, musica e suggestioni visive.

Durante la performance, una luna aerostatica ha sostenuto una ballerina in volo, mentre sul pianoro si sono susseguite coreografie della Res Extensa Dance Company, diretta da Elisa Barucchieri. L’evento ha visto la partecipazione anche degli allievi delle scuole di danza locali, incantando il pubblico con un mix di luce e movimento in un paesaggio mozzafiato.

Il sindaco Fedele Lagreca ha sottolineato l’importanza della manifestazione, definendola un omaggio alla bellezza del territorio rupestre e una tappa storica per Gravina. Il consigliere delegato Ignazio Lovero ha aggiunto che lo spettacolo rappresenta una festa di comunità, evidenziando l’unità intorno a un sogno comune.

Il dossier di candidatura è ormai pronto e sarà presentato a breve. Durante l’evento, sono stati espressi ringraziamenti agli esperti e al comitato scientifico che hanno supportato un percorso di partecipazione collettiva, sottolineando l’importanza della collaborazione nella forza della candidatura.