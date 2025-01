Gravidanza Inaspettata: Una Donna Partorisce in Casa a Lucca, Confondendo i Sintomi con l’Influenza

Una incredibile storia di gravidanza non riconosciuta arriva da Badia Pozzeveri, in provincia di Lucca, dove Valentina Mecchi, 42 anni, ha partorito in casa senza sapere di essere incinta. La donna confondeva i sintomi della gravidanza con quelli di un’influenza, e quando ha avvertito un gonfiore addominale, pensava fosse dovuto a un’intolleranza al glutine. La situazione si è aggravata fino al giorno del parto, mercoledì 15 gennaio, momento in cui il compagno Giacomo Paoli è uscito per comprare medicine per lei, che lamentava vomito e diarrea.

Quando Paoli è tornato a casa, Valentina gli ha detto di non avere un virus, ma che stava per partorire. L’evento si è svolto tra le mura domestiche, con il supporto telefonico del 118. La neonata, del peso di 3,350 kg e alta 51 cm, è venuta alla luce senza emettere suoni, suscitando per un momento timori sul suo stato di salute. Solo dopo aver chiamato il 118 e sentito piangere la bambina, Paoli ha capito che tutto andava bene.

La coppia ha successivamente spiegato che i gonfiori di pancia erano stati scambiati per un problema alimentare. Valentina non era mai davvero sospettosa della sua condizione, neppure per l’assenza delle mestruazioni, in quanto aveva sempre avuto un ciclo irregolare. Nonostante un medico avesse prescritto esami, la donna non li aveva effettuati, portando a questa situazione tanto insolita quanto straordinaria.

Dopo il parto, il personale del 118 ha dato indicazioni ai neo genitori su come gestire la neonata fino all’arrivo dell’ambulanza. Una volta giunti in ospedale, la coppia ha dovuto decidere rapidamente il nome della bambina, optando per Michela. Paoli ha concluso esprimendo speranza di aver fatto la scelta giusta. Questa storia di una gravidanza inaspettata e senza diagnosi dimostra come a volte la vita riservi sorprese incredibili, anche ai più inattesi.