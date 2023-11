Quando si segue la gravidanza del coniglio femmina, bisogna tenere conto delle possibili complicazioni ed ecco quali sono.

Uno degli animali domestici più apprezzati, dopo il cane e il gatto, è sicuramente il coniglio. Questo piccolo batuffolo di pelo è morbido, molto intelligente, piccolo e si adatta molto bene alla vita domestica, quasi come fosse un gattino.

Molti amano seguire l’animale in tutte le fasi della sua vita, magari anche durante la gravidanza del coniglio. In questo caso, però, bisogna essere informati e consapevole delle complicazioni.

In questo articolo vedremo, in particolare, i possibili problemi che possono manifestarsi, che cosa li possono causare e come comportarsi.

Gravidanza del coniglio: le possibili complicazioni

La gravidanza del coniglio femmina è molto breve rispetto a quello a cui siamo abituati. Dura, infatti, dai 20 ai 30 giorni. Questo dato è il primo molto importante da sapere perché nel caso la gravidanza si prolunghi oltre il 32esimo giorno, allora c’è da preoccuparsi.

Naturalmente, non si può fare tutto da soli. Quando si ha un animale domestico è necessario rivolgersi sempre al veterinario di fiducia per qualsiasi cosa, dalla più piccola e banale, alla più grande e grave.

Come abbiamo detto, il tempo può essere una complicazione. Ma non solo, ecco le complicazioni che possono manifestarsi durante la gravidanza di un coniglio:

mastite : è un’infezione delle mammelle, se sono rosse significa che è in corso e che bisogna andare subito dal veterinario, a maggior ragione se diventano bluastre, significa che la situazione è grave;

: è un’infezione delle mammelle, se sono rosse significa che è in corso e che bisogna andare subito dal veterinario, a maggior ragione se diventano bluastre, significa che la situazione è grave; tossiemia : appare di solito nelle ultime fasi della gravidanza o dopo il parto ed è una malattia causata da una scorretta alimentazione che porta il coniglio a debolezza, mancanza di coordinazione, convulsioni e morte;

: appare di solito nelle ultime fasi della gravidanza o dopo il parto ed è una malattia causata da una scorretta alimentazione che porta il coniglio a debolezza, mancanza di coordinazione, convulsioni e morte; morte dei piccoli: quando accade, non avviene il parto entro i 30 giorni.

Durante le quattro settimane circa di gravidanza è molto importante osservare da vicino la coniglietta e fornirle l’alimentazione corretta, oltre che tanta acqua e una gabbietta sempre molto pulita. Questo è il modo per prevenire alcune complicazioni.

La coniglietta rifiuta i suoi cuccioli

Una delle complicazioni più strane ed inquietanti potrebbe manifestarsi alla nascita dei piccolini.

In una situazione di forte stress, di malattia o per altri motivi, la coniglia può rifiutare i suoi cuccioli, ucciderli e mangiarli. È terribile e, come abbiamo detto, le cause possono essere molte e diverse tra loro.

A volte, si ferma prima e si limita a rifiutarli semplicemente, a non riconoscerli come suoi e a non nutrirli. In questo caso, bisogna fare attenzione e osservare che cosa accade. Se la mamma rifiuta i suoi cuccioli, allora è il caso di prenderli e di accudirli.

Meglio dargli da mangiare con il biberon per gattini, pulirli e farli stare sempre al caldo. Ad ogni modo, se si garantisce un posto caldo, il materiale per il nido, igiene costante, non dovrebbe succedere nulla di tutto questo. Per ogni minima stranezza, il veterinario saprà dare indicazioni più precise in base al caso.