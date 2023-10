Gravi accuse rivolte a Gianmarco Onestini in uno show spagnolo

Ormai da anni Gianmarco Onestini è una vera celebrità in Spagna ed è amatissimo da molte persone. Ieri però durante lo show spagnolo Fiesta, un opinionista ha rivolto gravi accuse all’ex gieffino. L’uomo dice di aver parlato con il familiare di una signora matura e facoltosa che ricoprirebbe di regali costosi Gianmarco. L’opinionista ha fatto delle allusioni spiacevoli, tanto che Onestini è intervenuto telefonicamente per smentire le voci su questi regali. Gianmarco ha parlato chiaramente di ‘bugie e di notizie fasulle’.

“Gianmarco incontrerebbe donne facoltose in cambio di regali. Un parente di una delle donne coinvolte rivela la storia a ‘Fiesta’. – si legge su Telecinco – Preoccupazione per il tipo di regali che queste donne fanno a Gianmarco.

A ‘Fiesta’ arriva una notizia bomba su Gianmarco Onestini . L’ex fidanzato di Adara Molinero avrebbe “incontri con donne di alto livello in cambio di regali” . “Riceve regali costosi in cambio di amicizia, simpatia…”, racconta in esclusiva Omar Suárez. E un parente di una di queste donne dice che la sua famiglia è preoccupata e vuole approfittare del programma per cercare di fermare ciò che sta accadendo.

Bisogna chiarire che quanto sta accadendo non costituisce reato e tutte le persone coinvolte sono maggiorenni, ma ciò non significa che i parenti delle persone coinvolte non siano preoccupati perché queste donne “regalano ogni genere di cose costose, anche gioielli del valore di migliaia di euro”. “Si vedono in posti lussuosi , nella capitale, e non con una sola persona. Avrebbe incontri con donne ricche che, in cambio di questa simpatia, riceverebbe regali, non solo gioielli”.

Un familiare preoccupato per questa situazione lamenta che l’italiano si vanta di questi regali sui suoi social: “Queste donne lo adorano, ma l’unico modo per loro di restare con lui è se hanno qualcosa da dargli”.