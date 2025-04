Gravi accuse per Siffredi, che piange: “Cercano di farmi fuori”

Roberta Rei, de Le Iene, ha recentemente raccolto testimonianze di ragazze che accusano Rocco Siffredi di violenze e abusi. Alcune donne hanno raccontato esperienze traumatiche, come una ragazza che, dopo aver rifiutato una pratica, è stata insultata e forzata a subirla. Ha successivamente scoperto che il video della scena è stato diffuso su canali privati. Un’altra donna, che ha scelto di rimanere anonima, ha descritto come Siffredi non rispettasse i suoi limiti, continuando a insistere nonostante i suoi rifiuti. Ha dichiarato di esserne uscita fisicamente e psicologicamente devastata.

In risposta a queste accuse, Siffredi ha negato tutto, affermando di non aver mai abusato di nessuno e di lavorare solo con consensi chiari da parte delle donne coinvolte. Ha spiegato che esistono registrazioni che documentano il consenso delle attrici e ha sostenuto che le sue scene riflettono il lavoro con professionisti. Siffredi ha anche parlato di una presunta cospirazione contro di lui, attribuendo le accuse a Stephane Pacaud, un milionario del settore, e al podcaster Tommie McDonald, accusati di screditarlo a causa di precedenti avvertimenti dati a ragazze riguardo a set pericolosi. Rocco ha affermato di avere prove della congiura orchestrata contro di lui, descrivendo i suoi accusatori come “criminali veri”.

Il servizio di Le Iene ha generato un forte impatto mediatico, suscitando reazioni tra gli spettatori.