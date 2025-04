Grave malore prima di salire sul palco, il celebre cantante è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni.

Carlos Santana ha avuto un malore dovuto a disidratazione durante le prove di un concerto a San Antonio, Texas. Il famoso chitarrista di 77 anni è stato immediatamente trasportato in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, ma il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha rassicurato tutti riguardo alla sua salute.

Il manager di Santana, Michael Vrionis, ha spiegato che l’incidente è avvenuto mentre il musicista si preparava per lo spettacolo e che il concerto è stato rinviato per garantire la sua salute. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, l’entourage del chitarrista ha confermato che sta bene e non vede l’ora di tornare a San Antonio per continuare il tour negli Stati Uniti. I fan possono anche aspettarsi la sua esibizione in Italia, prevista per il 2 luglio a Mantova e il 3 luglio a Lucca, a distanza di sette anni dalla sua ultima performance nel Paese.

Negli ultimi anni, Santana ha affrontato diverse sfide legate alla salute. Nel 2021, ha subito un intervento chirurgico al cuore, preoccupando i suoi ammiratori. Nel 2022, è svenuto sul palco a Detroit a causa di un colpo di calore e grave disidratazione. All’inizio del 2024, una caduta in casa lo ha costretto a rinviare l’inizio della sua residency a Las Vegas. Nonostante questi problemi, Carlos Santana continua a mostrare una resilienza incredibile, mantenendo vivo il suo amore per la musica e il desiderio di esibirsi davanti ai suoi fan.