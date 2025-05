Grave lutto per Gianmarco Tamberi: una perdita inaspettata

Gianmarco Tamberi, celebre atleta marchigiano, sta vivendo un momento difficile a causa della morte improvvisa dello zio Giorgio Bartolucci, avvenuta a 61 anni. Giorgio, noto imprenditore e fondatore della Bartolucci Fixing System, è scomparso dopo aver accusato un malore durante una camminata nei sentieri del Coppo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, compresi i medici dell’118 e della Croce Bianca, non è stato possibile salvarlo.

La notizia ha colpito profondamente la famiglia Tamberi e la comunità di Sirolo, dove Giorgio era una figura rispettata e amata. Descritto come una persona affabile e piena di energia, lascia dietro di sé la moglie Catia Piastrellini e i due figli, Leonardo e Tommaso. La sua passione per lo sport, in particolare per il basket, lo avvicinava ancor di più al nipote Gianmarco, che ha trovato nell’atleta un vulcano di emozioni e un maestro di vita.

Il lutto ha sconvolto anche le città di Sirolo e Camerano, con la popolazione che ha espresso incredulità e dolore per la perdita. La salma di Giorgio sarà esposta presso la Casa Funeraria di San Biagio di Osimo, dove amici e colleghi potranno rendere omaggio. Tamberi, dopo un periodo di successi, incluso il recente matrimonio e la conquista del titolo mondiale a Budapest, si trova ora a fare i conti con il dolore della scomparsa di una figura fondamentale nella sua vita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it