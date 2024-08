Grave lutto nello sport, è morto il famoso allenatore: un grande dolore

Oggi è una giornata molto triste per il mondo dello sport, in quanto è venuto a mancare il coach Serguei Oudalov. L’uomo era noto per i traguardi sportivi raggiunti nel corso di una promettente carriera lavorativa e per aver preso parte del programma tv “Ginnaste Vite Parallele”.

Addio a Serguei Oudalov: si è spento il famosissimo coach

Aria di lutto nel mondo dello sport, in quanto è venuto a mancare un grande coach, un tecnico molto importante per quanto riguarda tutta la ginnastica artistica italiana. Ci riferiamo al bravissimo Serguei Oudalov, che purtroppo oggi ha esalto il suo ultimo respiro.

Molti di noi lo hanno conosciuto per la sua presenza nel programma tv di MTV “Ginnaste Vite Parallele” dove, per l’appunto, accompagnava talenti davvero importanti della nostra penisola. Tra questi ricordiamo Ludovico Edalli, Nicola Bartolini e molti altri ancora.

Sono stati proprio loro a ringraziare il maestro per tutto il percorso che hanno potuto condividere con lui fin da quando erano molto piccoli. Questo uomo è stato per loro un punto di riferimento non solo nello sport, ma anche nella vita. Sei stato un padre, un allenatore, ma soprattutto un grande amico per me. Se sono l’atleta che sono oggi è merito tuo e tutti sanno quanto io ti sono e sarò devoto. Ciao coach, riposa in pace.

Un omaggio speciale ad un allenatore speciale

Fin dalla sua prima apparizione nel celebre programma sportivo, Serguei si è sempre dimostrato come un coach molto esigente, ma non per nulla insofferente alle esigenze dei più giovani. L’uomo definiva la ginnastica artistica come una filosofia di vita che bisogna affrontare con felicità, dolore e delusione.

I suoi ragazzi lo hanno quindi ricordato con affetto, dichiarando come lui lavorasse non per sé stesso ma per loro, aiutandoli a raggiungere ogni traguardo. Per loro è stato un padre, uno zio e, come osava definirsi lui stesso, anche un dittatore che intendeva raggiungere determinati scopi.

Un addio molto sentito che sicuramente peserà nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con questo uomo straordinario. Ci stringiamo quindi al dolore di tutte persone che gli hanno voluto bene.