Grave lutto nella musica, è morta una leggenda

Un altro grande lutto ha colpito il mondo della musica, in quanto ci ha lasciato un cantante che grazie alle sue canzoni ha contribuito ad arricchire il panorama discografico internazionale. Si è da poco spento il celebre artista Greg Kihn.

Greg Kihn

Ecco a voi un piccolo ricordo dell’artista.

Mondo della musica in lutto: Greg Kihn ci ha lasciato

Una vita intera dedicata alla musica e alle canzoni che scriveva con entusiasmo e sentimento. Martedì 13 Agosto 2024 si è spento Greg Kihn, un cantante che è stato definito come fenomeno culturale in grado di influenzare il panorama artistico di tutto il mondo.

Greg Kihn da giovane

In un primo momento non si conosceva la causa del decesso dell’uomo, ma pare che lo stesso sia venuto a mancare a seguito di una brutta malattia. Combatteva da tempo contro il morbo di Alzheimer, condizione che ha avuto la meglio qualche giorno fa.

Ovviamente tutti i suoi fan e i colleghi l’hanno ricordato con diversi post sui social, sottolineando come il suo contributo non andrà mai perso. Tra le sue canzoni più famose ricordiamo Jeopardy, un bellissimo pezzo che arrivò in vetta alle classifiche rimanendoci per diverse settimane.

La biografia dell’artista

Credits: Oxigene 80

Greg Kihn nacque a Baltimora il 10 Giugno 1949 e aveva cominciato a manifestare un grande interesse per il mondo della musica quando era solamente un bambino. Successivamente ha lasciato il Maryland per trasferirsi a San Francisco, luogo in cui ha fondato il suo primo complesso musicale.

Greg Kihn

Il primo successo fu The Breakup Song, un pezzo davvero intenso grazie al quale questo gruppo divenne famoso, tanto da aprire alcuni concerti di artisti come i Rolling Stones. Molte persone hanno considerato e ritengono tuttora Gregory un grande artista. Ed è per questo che hanno appreso con grande dolore la notizia della sua morte. Siamo però certi che la sua musica e il suo ricordo non cesseranno mai di esistere.