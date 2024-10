Grave lutto nel mondo dello spettacolo, l’amato personaggio è venuto a mancare, drammatiche le cause: lo straziante annuncio dell’amico

Il mondo del docu-reality è in lutto per la perdita prematura di Frank Fritz, 60 anni, famoso protagonista di “American Pickers”, conosciuto in Italia come “Gli Svuotacantine – A caccia di tesori”. Fritz è deceduto a causa di complicazioni legate a un ictus, lasciando sconvolti milioni di fan.

La triste notizia è stata condivisa dal suo amico e co-protagonista Mike Wolfe, che ha affidato a un commovente post il ricordo di Fritz. Wolfe ha descritto la loro amicizia duratura, che andava oltre il piccolo schermo, evidenziando la personalità di Fritz, un uomo sognatore e sempre sorridente, capace di portare gioia a chiunque lo circondasse. Ha rievocato con affetto i numerosi viaggi e le avventure vissute insieme, che hanno reso i due protagonisti delle vere icone della televisione americana. Wolfe ha concluso il suo tributo dicendo: “Ti voglio bene, amico. Mi mancherai tanto, anche se so che sei in un posto migliore.”

Danielle Colby, altro membro del cast, ha dedicato parole affettuose a Fritz, ricordando il suo spirito vivace, la passione per i tatuaggi e le collezioni, e quei momenti di vulnerabilità che mostravano il suo lato più profondo.

“American Pickers” ha reso il collezionismo e le “cacciate al tesoro” accessibili a milioni di spettatori, trasformando Fritz e Wolfe in personaggi amati dal pubblico. Il programma, che esplora gli Stati Uniti alla ricerca di oggetti dimenticati e storie incredibili, ha debuttato nel 2010 su History, continuando a conquistare fans in tutto il mondo. In Italia, “Gli Svuotacantine” è andato in onda su Cielo dal 2012 e su DMAX dal 2019.

Con la sua scomparsa, Frank Fritz lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha seguito le sue avventure e un’eredità di passione, curiosità e amore sincero per la storia che si cela dietro gli oggetti più semplici. Sarà sempre ricordato come un uomo autentico, capace di connettersi con le persone semplicemente essendo se stesso, un valore che ha toccato profondamente coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.