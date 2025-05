Grave lutto nel mondo dello spettacolo italiano, addio a una grande attrice

La scomparsa di Francesca Benedetti, celebre attrice di 89 anni, ha lasciato un profondo lutto nel panorama del cinema e del teatro italiani. Nata a Urbino il 18 novembre 1935 e formata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, ha debuttato con Orazio Costa in “Ifigenia in Tauride”. La sua carriera, durata decenni, è stata caratterizzata da un impegno continuo per esplorare e innovare. Benedetti ha fondato il Teatro Centouno a Roma con Antonio Calenda e, successivamente, la Comunità Teatrale Emilia Romagna, collaborando con importanti figure come Virginio Gazzolo e Gigi Proietti.

La carriera televisiva di Francesca è iniziata nel 1957 con “Cosa sognano le fanciulle” e ha continuato con ruoli in produzioni di grande rilievo. Ha lavorato con registi di fama come Luca Ronconi e Giorgio Strehler, affrontando ruoli complessi in opere classiche e contemporanee. La sua ultima apparizione pubblica risale a marzo 2025, al Teatro Vascello di Roma, dove ha interpretato Erodiade nell’opera di Giovanni Testori.

Francesca è scomparsa il 3 maggio 2025, circondata dalla sorella. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Maschera d’Oro nel 1974 per “Macbetto”. Con la sua morte, il teatro italiano perde una figura luminosa del Novecento, il cui impegno e passione hanno ispirato generazioni. La sua arte, segnata da una profonda comprensione dei personaggi, continuerà a influenzare il panorama culturale italiano. Benedetti è stata non solo un’attrice, ma un simbolo di resilienza, con un’eredità artistica che vivrà nei cuori di chi l’ha amata.