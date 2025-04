Grave lutto nel mondo della televisione e della musica

La violinista Valentina Del Re, affermata per la sua partecipazione a programmi televisivi, è tragicamente scomparsa a 44 anni dopo una lunga malattia. I suoi funerali si svolgeranno domani a Roma, al Tempio Egizio, alle undici del mattino. La sua morte rappresenta una significativa perdita per il panorama musicale italiano. Valentina era conosciuta anche per il suo sorriso e la sua generosità, lasciando un’impronta profonda nella vita delle persone che l’hanno conosciuta.

Valerio Vicari, con cui ha condiviso esperienze nella Roma 3 Orchestra, ha espresso il proprio dolore ricordando la sua gioia contagiosa anche nei momenti difficili. Anche la Roma Tre Orchestra ha reso omaggio alla violinista, sottolineando il suo percorso sin dai primissimi anni, quando il gruppo non aveva ancora il nome attuale. Anche il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone ha espresso cordoglio per la perdita della talentuosa musicista.

Valentina Del Re era originaria di Roma e ha intrapreso il suo percorso musicale all’età di cinque anni iscrivendosi alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Dopo aver conseguito il diploma al Conservatorio L. Refice e studiato con il Maestro S. Budeer, ha anche ottenuto una laurea in Filosofia presso l’Università di RomaTre, evidenziando il suo impegno per l’istruzione.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato come solista e in orchestra, esibendosi in vari repertori e partecipando a celebri programmi come “Propaganda Live”. Il suo talento e versatilità hanno arricchito il mondo della musica, ispirando molti giovani artisti. La sua passione per la musica e il suo spirito vivace rimarranno nel cuore di chi l’ha apprezzata.