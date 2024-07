Grave lutto nel mondo della musica, l’amatissimo artista è morto: l’annuncio della famiglia

Chino XL, famoso rapper americano, è venuto a mancare qualche ora fa. L’uomo era una colonna portante della musica, ragione per la quale aveva moltissimi ammiratori. Tra questi anche il rapper italiano Clementino, il quale ha voluto rendergli omaggio.

Chino XL

Ecco quali sono state le sue parole.

Addio al rapper americano Chino XL

Un grande artista americano, una vera e propria leggenda per quanto riguarda il mondo del rap, è venuto a mancare qualche ora fa. Ci riferiamo al famosissimo musicista Chino XL, rapper che purtroppo è morto a 50 anni.

Chino Xl

Chino XL, il cui vero nome era Derek Keith Barbosa, si era fatto un nome nel settore del rap e del freestyler, tanto da essere considerato un punto di riferimento per molti giovani artisti. È poi passato alla storia anche per una celebre lite che lo stesso avrebbe avuto con un altro grande nome della musica, ovvero Tupac Shakur.

La notizia della morte dell’uomo è stata data dalla sua famiglia, che ha deciso di informare il suo pubblico ricorrendo ad un annuncio sui social. Chino è morto il 28 Luglio 2024 tra le mura della sua casa, circondato dall’affetto di tutti coloro che gli hanno voluto bene.

L’omaggio delle figlie e di Clementino

A ricordare questo uomo, grande pilastro per quanto riguarda la musica rap degli Anni 90 le figlie, le quali hanno deciso di rendergli omaggio su Instagram. Clementino Nostro padre aveva molti titoli: Supereroe portoricano, Re delle battute ma soprattutto Girl Dad. E ciò che ci ha dato di più in quel ruolo è stata la sua forza, la sua schiettezza e la sua capacità di essere super realistici. La cosa principale che sentiamo ora è che nostro padre è in pace e quindi siamo in pace anche noi.

Oltre alle figlie anche molti rapper hanno espresso il loro cordoglio in merito alla morte di Chino XL. Tra questi compare anche il rapper italiano Clementino, da sempre grande fan del suo collega americano. Il musicista napoletano ha descritto questo uomo come un mito, una vera e propria leggenda che non cesserà mai di esistere. Un uomo che ha sicuramente lasciato il segno.