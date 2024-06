Grave lutto nel mondo del cinema, uno degli attori più amati se n’è andato: l’annuncio arriva dal figlio

Addio a Donald Sutherland, la leggenda di Hollywood che ha fatto sognare generazioni intere con le sue interpretazioni indimenticabili. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo del cinema. Il suo ricordo e il suo talento resteranno però sempre vivi nei cuori di tutti cinefili.

Addio a Donald Sutherland: a 88 anni muore una leggenda

La notizia della sua morte è stata confermata dal figlio Kiefer Sutherland, che ha voluto ricordare il padre come un uomo appassionato e talentuoso. Donald Sutherland ha dedicato la sua vita alla recitazione. Ha lasciato un segno indelebile in tanti film iconici, da “Quella sporca dozzina” a “MASH“, da “Animal House” a “Gente comune“, a “Hunger Games“. Impossibile elencarli tutti perché ha recitato in più di 200 tra film, produzioni televisive e progetti teatrali.

Hollywood ha riconosciuto il suo grande valore nel 2017 con un premio Oscar onorario. Attraverso i suoi personaggi memorabili, Donald Sutherland ha raccontato le emozioni e le contraddizioni dell’animo umano. Regalandoci interpretazioni che resteranno per sempre nella storia del cinema.

Nato in Canada nel 1935, Donald Sutherland ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni Sessanta e ha continuato a lavorare con passione e dedizione per oltre sessant’anni. Ha collaborato con i più grandi registi del panorama internazionale, da Fellini a Bertolucci, passando per Altman e tantissimi altri maestri del cinema.

Lascia un segno profondo anche nella sua famiglia, soprattutto nei suoi figli, tra cui i talentuosi Kiefer e Rossif Sutherland. La sua eredità artistica e umana continuerà a vivere attraverso le opere che ha lasciato.

Il figlio Kiefer lo saluta con una frase che ogni individuo vorrebbe come epitaffio a lui dedicato: