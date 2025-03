Grave lutto nel mondo del cinema, l’attore è scomparso all’improvviso, la sua morte ha colpito tutti

L’attore Wings Hauser, noto per i suoi ruoli nel cinema e nella televisione, è deceduto a 77 anni a Los Angeles, lasciando la moglie Cali Lili Hauser e i figli Cole e Bright. La moglie ha annunciato la notizia su Instagram, precisando che le cause della morte non sono state rese note. Hauser ha avuto una carriera di oltre cinque decenni, recitando in opere celebri come Vice Squad, Febbre d’amore, Magnum, PI e Murder, She Wrote. Figlio del premio Oscar Dwight A. Hauser, ha sviluppato una forte passione per l’arte, costruendo una carriera rispettata grazie alla sua versatilità nei ruoli interpretati.

La moglie ha evidenziato che Wings stava lavorando a nuove produzioni e desiderava passare il “testimone” alla figlia Cali. La sua morte, avvenuta il 15 marzo 2025, ha colto di sorpresa molti, e la moglie ha descritto il momento della scomparsa come avvenuto “tra le sue braccia”, sottolineando l’amore che univa la coppia. Tra i suoi ruoli più celebri ci sono apparizioni in serie come Perry Mason, Roseanne e Beverly Hills 90210, evidenziando la sua abilità di lavorare in diversi generi.

I figli hanno condiviso il loro dolore per la perdita. Cole Hauser, noto per Yellowstone, ha parlato dell’influenza positiva del padre, mentre Bright ha descritto Wings come una “forza della natura” e un mentore. Le parole di Bright riflettono l’impatto profondo che Hauser ha avuto su chi lo circondava, lasciando un vuoto significativo per la famiglia e il mondo dello spettacolo.