Grave lutto nel mondo del cinema, addio al padre di “Uccelli di rovo”: una leggenda ci lascia

Richard Chamberlain, celebre attore noto per i suoi ruoli in “Uccelli di rovo” e “Il dottor Kildare”, è scomparso a 90 anni il 29 marzo, a causa di complicazioni dovute a un ictus nella sua residenza a Waimanalo, Hawaii. La notizia è stata confermata da Martin Rabbett, produttore e regista con cui Chamberlain ha condiviso una lunga relazione, descrivendolo come un’anima straordinaria.

Nato il 31 marzo 1934 a Beverly Hills, Chamberlain ha raggiunto la celebrità negli anni Sessanta con il ruolo del dottor James Kildare, diventando un volto iconico della televisione. Il suo successo è culminato con la miniserie “Uccelli di rovo” nel 1983, dove interpretava il sacerdote Ralph de Bricassart, una storia d’amore complessa che ha affascinato il pubblico, anche in Italia, dove la serie ha ottenuto un enorme successo.

Negli anni successivi, Chamberlain ha continuato a lavorare in film per la televisione e a fare apparizioni in serie popolari come “Will & Grace” e “Nip/Tuck”, mantenendo la sua rilevanza nel panorama televisivo.

Nel 2003, Chamberlain ha fatto coming out nella sua autobiografia “Shattered Love”, raccontando il lungo e difficile percorso verso l’accettazione della propria identità. Ha condiviso come, negli anni Quaranta e Cinquanta, essere omosessuali fosse socialmente inaccettabile, e ha vissuto a lungo nel timore. La sua liberazione avvenne quando, a 68 anni, scrisse la parola “omosessuale” nella sua autobiografia, un momento che segnò un’importante svolta nella sua vita personale.

La scomparsa di Chamberlain lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo, ma il suo lascito artistico e la sua storia continueranno a ispirare molti.