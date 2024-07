Grave lutto nel cinema, l’amatissimo attore è morto: lo straziante annuncio

Il mondo dello spettacolo e del cinema piange l’attore Hassani Shapi. L’interprete, noto per aver preso parte a film come Il Clandestino e Lezioni di cioccolato è morto a 51 anni. A dare l’annuncio della sua dipartita il collega Edoardo Leo.

Hassani Shapi si spegne a 51 anni: addio all’amato attore

Si è spento poche ore fa, all’età di 51 anni, il noto attore keniano Hassani Shapi. L’uomo era molto famoso anche in quanto, nel corso degli anni, ha preso parte a diversi film e serie tv di successo. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Il Clandestino, Lezioni di Cioccolato e Oggi sposi.

Parliamo di un uomo alla mano e molto simpatico, la persona che riusciva a portare sul set un sorriso, rendendo le riprese meno dure. Da quello che sappiamo l’uomo è morto nel suo paese natio, dove attualmente si trovava per trascorrere del tempo in compagnia dei suoi familiari e degli amici più cari.

Di lui non sappiamo molto, se non che ha trascorso la sua infanzia tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Successivamente è poi approdato in Italia, dove si è dedicato al mondo del cinema e della tv. In molti lo ricorderanno con affetto, anche se la sua scomparsa è stata inaspettata.

Il ricordo di Edoardo Leo

Tra le tante persone ad aver avuto un pensiero per il simpatico attore ormai scomparso, anche l’interprete italiano e regista Edoardo Leo. I due hanno lavorato insieme sul set de Il Clandestino, motivo per cui erano in ottimi rapporti. Edoardo Leo e Hassani Shapi Non so da dove cominciare, ma è inutile fare giri di parole. Non riesco a realizzarlo. Hassani Shapi è scomparso, la notizia della sua morte è arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo. La notizia mi ha sconvolto e non riesco a realizzarlo. Ho passato accanto a lui mesi e mesi, un uomo adorabile, gentile, discreto e dal sorriso contagioso. Ciao Has. Ciao Socio. Dovunque tu sia, grazie.

Un messaggio molto sentito e molto commosso che ha fatto trapelare il grande affetto che Edoardo provava nei suoi confronti. Purtroppo la vita è davvero imprevedibile, motivo per cui bisogna apprezzare pianamente ogni momento che ci viene concesso. Ciao Hassani.