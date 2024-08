Grave lutto nel cinema, è morto il famoso attore: l’annuncio poco fa 

Un grande lutto quello che ha colpito al cinema hollywoodiano, in quanto è venuto a mancare un attore che nel corso della sua carriera ha preso parte a pellicole indimenticabili. Parliamo di Angel Salazar, noto per il suo ruolo in Scarface e Carlito’s Way.

Ecco un piccolo omaggio all’attore ormai scomparso.

Addio Angels Salazar: l’attore aveva recitato con Al Pacino in Scarface

Oggi il mondo del cinema americano piange un attore che nel corso della sua carriera ha regalato ruoli in pellicole davvero sensazionali. È venuto a mancare all’età di 68 anni Angel Salazar. L’uomo ha preso parte a film che hanno fatto la storia del cinema americano, diventando indimenticabili colossal.

Lo ricordiamo per aver dato vita al personaggio di Chi-Chi in Scarface e per aver interpretato Walberto in Carlito’s Way. Sul set è sempre stato la spalla destra di personaggi estremamente crudeli, come ad esempio Al Pacino in Scarface. Nella vita, invece, l’uomo era molto generoso e altamente apprezzato da tutti coloro che gli volevano bene.

L’ultima apparizione dell’attore risale e ai primi giorni di Agosto, quando si era esibito a Las Vegas presso resort e casinò di russo. Una grande perdita quindi, che purtroppo si è verificata in maniera prematura e del tutto inaspettata.

Che cosa è successo all’interprete hollywoodiano?

Come accennato prima, Angel Salazar è venuto a mancare all’età di 68 anni e, a quanto pare, le ragioni della morte sarebbero da imputare a problematiche di natura cardiaca. Si tratta però di indiscrezioni che non sono state attualmente confermate da nessuno

