Grave incidente tra tre auto, muore una giovane mamma, la figlia 15enne è in condizioni disperate

Grave incidente stradale tra tre auto, Maria Rosaria Boccuti è morta sul colpo, la figlia 15enne è in ospedale in condizioni disperate

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, nel comune di Corigliano Rossano. Purtroppo una giovane mamma di 41 anni, chiamata Maria Rosaria Boccuti è deceduta sul colpo, mentre la figlia 15enne è in condizioni disperate.

Sono ben tre i veicoli rimasti coinvolti in questo sinistro così straziante, ma ora saranno solo gli ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine a dare delle risposte concrete su cosa è successo. Per la donna però, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, non c’era ormai più nulla da fare.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio. Precisamente sulla strada statale 106 ionica, in località Toscano, a Corigliano Rossano, comune che si trova nella provincia di Cosenza. Mamma e figlia erano a bordo della loro Fiat Panda e non è ancora chiaro dove erano dirette.

Quando all’improvviso però, è avvenuto l’impensabile. Per cause che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine si sono scontrate in un primo momento conto una Audi, guidata da un uomo. Successivamente anche un altro veicolo si è scontrato con le due macchine. I passanti si sono presto resi conto della gravità della situazione ed hanno chiesto l’intervento dei sanitari.

Il decesso straziante di Maria Rosaria Boccuti dopo il grave incidente e le condizioni della figlia 15enne

I medici sono presto arrivati sul posto ed hanno avuto bisogno dell’aiuto dei Vigili del Fuoco per liberare i feriti dalle lamiere dei loro veicoli. Tuttavia, quando i sanitari hanno preso in carico la 41enne, non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso.

La figlia 15enne è apparsa anche lei in condizioni disperate. Per questo hanno chiesto l’ausilio dell’elisoccorso, che l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. Al momento non è ancora chiaro quali sono le sue condizioni di salute.

Nel frattempo i Carabinieri intervenuti dopo aver preso i rilievi del caso, ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità.