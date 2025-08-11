Gratteri rifiuta la politica e analizza le mafie moderne

Nell’ambito di un recente incontro al Premio Caccuri, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha ribadito la sua ferma intenzione di rimanere nella magistratura, respingendo eventuali proposte politiche. In dialogo con Paolo Di Giannantonio, Gratteri ha dichiarato di essere un “felice procuratore” e ha sottolineato come una carriera politica comprometterebbe la sua libertà di critico nei confronti dell’attuale governo.

Il procuratore ha evidenziato che, nonostante le offerte ricevute, la sua priorità rimane quella di continuare il suo lavoro. Pertanto, ha affermato di non essere interessato ad affiliazioni politiche, mantenendo una posizione di opposizione a tutti i partiti. Inoltre, ha difeso il suo operato da accuse di mancanza di garanzie, presentando dati che dimostrano una gestione più oculata dei risarcimenti per ingiusta detenzione durante il suo mandato a Catanzaro.

Durante il suo intervento, Gratteri ha offerto un’analisi approfondita della criminalità organizzata contemporanea, riscontrando come le mafie siano in continua evoluzione e in grado di sfruttare nuove tecnologie, come le criptovalute, per operare. Ha descritto il reclutamento di esperti informatici da parte di cosche calabresi per gestire operazioni finanziarie di grande valore. Inoltre, ha sottolineato il gap tecnologico della polizia giudiziaria italiana, lamentando la difficoltà delle istituzioni nel tenere il passo con gli sviluppi del crimine.

Le sue critiche si sono estese anche al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riguardo alle spese per le intercettazioni, che ha quantificato in 170 milioni di euro all’anno, evidenziando come queste rappresentino strumenti fondamentali per raccogliere prove. Gratteri ha concluso con un’analisi delle attuali rotte del narcotraffico, sottolineando il crescente ruolo della mafia albanese in partnership con la ‘ndrangheta, e ha espresso un pessimismo riguardo alla prospettiva di un’eventuale debellazione della mafia.