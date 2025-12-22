Grattacielo di Zermatt in Svizzera

Immaginare un grattacielo di 260 metri nel cuore delle Alpi svizzere significa riscrivere completamente l’idea di villaggio di montagna. Il progetto Lina Peak, chiamato anche grattacielo di Zermatt, è una torre residenziale, turistica e di servizi che ambisce a diventare il nuovo simbolo della valle del Mattertal, in Svizzera.

Il grattacielo di Zermatt Lina Peak è concepito come una torre ad altissima densità abitativa e funzionale, ma con un’impronta ambientale contenuta per singola unità. L’idea è di collocarlo nella parte bassa di Zermatt, ai piedi del Monte Cervino, su terreni oggi classificati come agricoli e quindi non edificabili. Per essere costruito, il progetto necessita di una complessa procedura di riclassificazione urbanistica e di un ampio consenso popolare.

Dal punto di vista estetico, il grattacielo di Zermatt appare come un ago sottile di acciaio e vetro che si innalza dal fondovalle, con facciate trasparenti e superfici riflettenti pensate per dialogare con l’ambiente circostante e offrire viste dirette e spettacolari sul Cervino. Le caratteristiche principali del progetto sono: altezza prevista di 260 metri, piani complessivi di circa 62-65, unità abitative di circa 550 alloggi, quota altimetrica di circa 1.500-1.600 metri sul livello del mare.

Zermatt conta circa 6.000 residenti, ma ogni anno registra centinaia di migliaia di presenze turistiche. Questa sproporzione tra popolazione stabile e flussi turistici genera da tempo una forte carenza di alloggi, in particolare per chi lavora negli alberghi, nei ristoranti e nei servizi collegati agli impianti di risalita. Il grattacielo di Zermatt punta a concentrare una parte significativa di questi alloggi in un solo edificio, con un modello di villaggio verticale in cui residenze, servizi e infrastrutture siano integrati.

Il progetto prevede anche una serie di servizi e infrastrutture, tra cui una sala concerti da circa 2.500 posti, un centro sportivo con palestra pubblica e spazi multifunzionali, una piscina coperta e area wellness, un asilo nido e servizi per le famiglie, negozi, ristoranti e spazi di ristorazione distribuiti su più livelli, una terrazza panoramica in cima alla torre e un parcheggio coperto da circa 1.000 posti auto alla base. Inoltre, è prevista una cabinovia privata collegata direttamente al grattacielo di Zermatt, che permetterebbe di raggiungere le piste da sci senza attraversare il centro del paese.

Dietro il progetto del grattacielo di Zermatt Lina Peak c’è Heinz Julen, un personaggio eclettico che unisce in sé i ruoli di imprenditore, architetto, designer e artista. Julen è originario di Zermatt e si è distinto per soluzioni architettoniche fuori dagli schemi, spesso destinate a fare discutere. La sua firma è legata ad alberghi e strutture turistiche che hanno puntato molto sull’effetto spettacolare.