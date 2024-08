Gratta ovunque, anche il pavimento. Come faccio a farlo smettere?

Se il cane gratta ovunque, sia i mobili sia il pavimento, si possono sperimentare alcune strategie per farlo smettere. Ecco quali.

La storia dell’addomesticamento e dell’evoluzione dei cani affonda le sue radici in un passato molto lontano. Già quattordici mila anni fa i cani erano utilizzati dall’essere umano in diverse attività, dalla caccia alla guardia del bestiame e delle proprietà. Perché fosse possibile che cani e umani si comprendessero e vivessero gli uni accanto agli altri ha rivestito grande importanza la comunicazione. Nonostante i millenni trascorsi, gli istinti naturali dei cani non sono del tutto scomparsi, come appare evidente da comportamenti comuni nei quattro zampe come il graffiare e lo scavare il terreno. Ma se il cane scava il pavimento di casa, finendo per rovinarlo, come è possibile farlo smettere?

Perché il cane gratta il pavimento: le ragioni del comportamento di Fido

Scavare il terreno è un atteggiamento proprio dei lupi selvatici e in generale di tutte le specie appartenenti alla famiglia dei Canidae. Questo atteggiamento non deve essere fermato quando messo in atto dal cane. Per evitare, però, che il quattro zampe possa danneggiare, nella sua attività di perlustrazione del terreno, il pavimento o i mobili di casa è possibile mettere in atto alcuni accorgimenti.

I cani, antenati dei lupi e abituati alla vita in branco, hanno adattato le loro abitudini all’organizzazione gerarchica della società umana e al nuovo ruolo che veniva loro richiesto. Maggiormente predisposti a comprendere i segnali della comunicazione umana, i cani si sono rivelati degli ottimi compagni di vita per le persone.

Ogni atteggiamento assunto dai cani ha un suo significato intrinseco. Alcuni comportamenti sono frutto di secoli di addomesticamento nella storia evolutiva di questa specie, che ha imparato a interagire con gli esseri umani verso i quali mostra un’intelligenza emotiva superiore a quella dei gatti. In altri comportamenti assunti dai cani, invece, è possibile riscontrare le antiche origini della specie. Scavare e graffiare il pavimento rientra proprio tra questi comportamenti.

Come evitare che il cane possa rovinare mobili o pavimento

L’azione dello scavare è quindi una pratica normalissima, funzionale all’adempimento di necessità come la preparazione di un giaciglio, il nascondere le provviste di cibo e il marcare il territorio tramite le ghiandole odorifere presenti nei polpastrelli. I cani domestici hanno ereditato il patrimonio genetico dai loro antenati e, anche se vivono in casa, continuano a mettere in atto questo atteggiamento. Soprattutto quando il quattro zampe riceve un oggetto o un alimento che pensa possa essergli utile in futuro può iniziare ad andare in giro per l’abitazione in cerca di un nascondiglio. In questi casi, gli esperti consigliano di fornire al cane un luogo sicuro in cui poter sotterrare la sua “preda” per evitare che possa danneggiare mobili o altro nella sua perlustrazione.

Se scavare il terreno è normale, scavare sul pavimento in modo prolungato potrebbe essere segno di un disagio emotivo determinato dall’ambiente o dalla qualità di vita del cane. Secondo gli etologi, se il cane graffia il pavimento significa che deve scaricare lo stato di ansia e di stress di cui sta soffrendo oppure sta cercando di attirare l’attenzione dei suoi umani per ricevere coccole e cibo. Capire qual è il reale motivo dietro un comportamento del genere è alla base di una relazione migliore tra cani e umani. Portare il quattro zampe a fare passeggiate più lunghe in aree verdi e giardini è un ottimo modo per ridurre l’agitazione. Ma anche migliorare il legame affettivo è un modo per risolvere eventuali problematiche.

Per concludere, scavare è un comportamento naturale e istintivo del cane. Come tutti gli atteggiamenti dei quattro zampe domestici, anche questo racchiude comunque una sere di significati che è utile conoscere. (di Elisabetta Guglielmi)