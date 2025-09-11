Graphic Designer & Visual Content

Responsabilità:
- Realizzazione di banner, fondali, scenografie, locandine e roll-up
- Creazione di asset per social e grafiche per campagne
- Lavoro a stretto contatto con il team eventi
- Gestione del layout, chiusura file per la stampa e adattamenti per il digitale
Requisiti:
- Ottima padronanza di Adobe CC: Illustrator, Photoshop, InDesign
- Competenze di impaginazione per stampa e large format
- Cura della brand identity e gestione di più task simultaneamente
- Precisione e rispetto delle scadenze
- Competenze fotografiche e videografiche per social
- Capacità di montaggio video essenziale con Premiere/After Effects o CapCut
Nice to have:
- Conoscenze di WordPress per aggiornamenti web
Importante: Inserisci un link al tuo portfolio nel CV.
All Party promuove un ambiente inclusivo e applica politiche di pari opportunità.
Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!
