Lavoro

Graphic Designer & Visual Content


Offerte di Lavoro

All Party cerca un/una Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi e spettacoli.

Responsabilità:

  • Realizzazione di banner, fondali, scenografie, locandine e roll-up
  • Creazione di asset per social e grafiche per campagne
  • Lavoro a stretto contatto con il team eventi
  • Gestione del layout, chiusura file per la stampa e adattamenti per il digitale

Requisiti:

  • Ottima padronanza di Adobe CC: Illustrator, Photoshop, InDesign
  • Competenze di impaginazione per stampa e large format
  • Cura della brand identity e gestione di più task simultaneamente
  • Precisione e rispetto delle scadenze
  • Competenze fotografiche e videografiche per social
  • Capacità di montaggio video essenziale con Premiere/After Effects o CapCut

Nice to have:

  • Conoscenze di WordPress per aggiornamenti web

Importante: Inserisci un link al tuo portfolio nel CV.

All Party promuove un ambiente inclusivo e applica politiche di pari opportunità.

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!


