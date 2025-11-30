10 C
Graphic Designer e Digital Creator a tempo pieno per PMI a Milano con progetto di re-branding completo

Posizione lavorativa: Graphic Designer & Digital Creator | Re-branding completo + ecosistema digitale per PMI

Azienda: Joule Marketing

Descrizione lavoro: Cerchiamo un/una graphic designer e digital creator per un progetto di re-branding di un’azienda PMI. Il progetto… ai materiali per il sito web, fino alla presenza social coordinata. Cosa farai concretamente: Ridefinizione completa della brand…

Località: Roma

Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 22:19:13 GMT


