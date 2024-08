Granita di gelsi, la ricetta siciliana

La granita di gelsi è una ricetta tradizionale siciliana preparata con le more di gelso e solitamente servita nella brioche col tuppo.

La granita di gelsi è una ricetta tradizionale siciliana preparata, come dice il nome, con le more di gelso. Oggi questo frutto è difficile da trovare se non cresciuto allo stato selvatico ma se avete la possibilità di procurarvelo dovete assolutamente provare questa ricetta.

La granita di more di gelso è ottima da sola, gustata al bicchiere, ma se volete sentirvi dei siciliani doc allora non vi resta che metterla all’interno della famosissima brioche col tuppo. La preparazione è davvero molto semplice e ricalca quella di una qualsiasi granita quindi vediamo insieme come preparare questo prodotto tipico.

Granita di gelsi

Come preparare la ricetta della granita di gelsi

Per prima cosa procuratevi dei gelsi ben maturi e sciacquateli sotto acqua corrente con delicatezza. Trasferiteli poi in un robot da cucina e frullateli fino a ottenere una salsa. Questa andrà filtrata in un colino a maglie fini per rimuovere tutti i semini. A parte, in una pentola, bollite acqua e zucchero poi fare raffreddare. Aggiungete la salsa di gelsi e il succo di limone e mescolate bene il tutto. A questo punto, se avete la gelatiera tanto di guadagnato: mettete il liquido nel contenitore, azionate la pala e lasciatela girare per circa un’ora o fino a che la granita non avrà raggiunto la sua caratteristica consistenza. Se invece non ce l’avete, versate il tutto in un contenitore basso e largo, mettetelo in freezer e mescolate ogni 30 minuti per le successive 3-4 ore, fino al raggiungimento della giusta consistenza. In alternativa potete lasciarla in freezer 8-9 ore e mescolare ogni 2-3 ore (anche se noi consigliamo il primo metodo per ottenere una granita più morbida e cremosa).

Servite la granita con la brioche con il tuppo e non ve ne pentirete!

Granita di gelsi con panna

Una ricetta tipica della Sicilia, per preparare la granita di gelsi, è quella di mescolarla con un’abbondante dose di panna montata. Per realizzarla non c’è niente di più semplice:

Preparate la granita come da ricetta precedente (con o senza gelatiera) Quando la granita è pronta prendete la panna fresca liquida (basterà una confezione da 300 ml) e montatela con le fruste elettriche fino a che non sarà a neve ben ferma. Una volta pronta anche la panna (potete decidere se zuccherarla o meno), prendete un bicchiere o una coppa di vetro e mettete uno strato di granita e poi uno di panna montata (o viceversa). Servite ben freddo, è tradizione mescolare il tutto e gustare il dolce tipico estivo con la brioche con il tuppo.

Conservazione

La granita di gelsi si conserva in freezer per un paio di mesi. Tenete però presente che tenderà a diventare un unico blocco di ghiaccio quindi prima di consumarla è necessario riportarla a temperatura ambiente per il tempo necessario a ottenere una consistenza mescolabile.