Granita alla mandorla con il Bimby, la ricetta facile

La ricetta facile e veloce della granita alla mandorla con il Bimby saprà come addolcire le vostre giornate estive!

Tra le nostre ricette con il Bimby oggi vi presentiamo quella della granita alle mandorle velocissima da preparare a casa. La ricetta proviene dalla tradizione tipica di Catania, la zona siciliana più colma di mandorli… quindi come non sfruttare l’occasione? Realizzare una granita alla mandorla con il Bimby non è assolutamente un’ardua impresa, basteranno solo quattro semplici ingredienti.

In pochi minuti otterrete una deliziosa bevanda da gustare come dolce al cucchiaio di fine pasto o per una rinfrescante merenda estiva. Per gli abitanti del luogo è abitudine consumarla al posto della solita colazione, con della panna montata e accompagnata dalla celebre brioche col tuppo!

Granita mandorla Bimby

Preparazione della ricetta della granita alla mandorla con il Bimby

Mettete le mandorle in una pentola con acqua bollente per due minuti. Scolatele e lasciatele intiepidire su un canovaccio pulito, poi strofinate per eliminare la pellicina. Versate lo zucchero all’interno del boccale del Bimby e azionate per 30 sec. vel. 9. Con una spatola fate cadere sul fondo con una spatola lo zucchero rimasto sulle pareti e ripetete l’operazione. Unite le mandorle spellate polverizzandole 30 sec. vel. 8 e terminate ottenendo un composto omogeneo. Aggiungete il ghiaccio 30 sec. vel. 8. Infine versate il latte alla stessa velocità per 10 sec. Trasferite la granita in bicchieri da dessert e servite ai vostri ospiti… che delizia!

Ecco un video dove si vedono tutti i passaggi per realizzarla. Facile vero?

Varianti per la granita alla mandorla

Potete sostituire il latte intero con il latte di mandorla o semplicemente con un misurino di acqua .

o semplicemente con . Aromatizzate se gradite con una spolverata di cannella in superficie al momento di servire.

Invece di utilizzare le mandorle intere, potete preparare una granita alle mandorle con pasta di mandorle con il Bimby: vi servirà 1 cucchiaino di zucchero a velo, 60 ml di latte e 600 g di ghiaccio, e per ultimo l’aggiunta di un panetto di pasta di mandorle di 300 g a pezzetti da sciogliere per 3 minuti a 80°C a velocità 3 .

. Per velocizzare la preparazione della granita potete utilizzare anche delle mandorle già spelate oppure lasciare la pellicina e ottenere una granita più rustica.

Potrebbe interessarvi anche la ricetta della granita di mandorle con o senza gelatiera!

Conservazione

Conservate la granita alla mandorla in freezer in un contenitore ermetico per circa un mese. Prima di servirla riportatela a temperatura ambiente e grattatela con un cucchiaio per servirla.