grandissima paura per la figlia del famoso calciatore e della VIP

La dolcissima Dea Zaccagni è finita in ospedale. A parlare di quanto accaduto la mamma della bambina, Chiara Nasti, la quale ha condiviso le foto del suo ricovero senza però specificarne i motivi. I fan sono quindi preoccupati in quanto Dea non ha nemmeno un mese di vita.

Dea, Chiara e Mattia

Ecco che cosa è successo.

Dea Zaccagni è stata ricoverata in ospedale

Pochi minuti fa Chiara Nasti ha pubblicato sul suo account Instagram delle foto nelle quali compare in compagnia della figlia Dea Zaccagni. La piccola, che compirà un mese domani 24 agosto, è la gioia della casa, ma a quanto pare le foto pubblicate su Instagram sono tutto fuorché serene.

Dea

Madre e figlia si trovano infatti in ospedale. L’influencer ha postato delle foto dove la piccola ha un piedino fasciato e diversi tubi che la collegano ai vari macchinari dell’ospedale. Ovviamente la preoccupazione verso bambini così piccoli è sempre molto alta, in quanto non si sa bene che cosa possa accadere.

Diversi esperti di gossip hanno cercato di mettersi in contatto con la famiglia per scoprire i motivi che abbiano condotto la figlia in ospedale. Chiara Nasti non si è infatti espressa, ma come ogni madre sarà davvero in pena per la figlia.

Deianiera Marzano parla con Mattia Zaccagni

Deianira Marzano, famosa per essere una delle più grandi esperte di gossip in Italia, è riuscita a mettersi in contatto con il padre di Dea, ovvero il calciatore Mattia Zaccagni. La donna ha fatto sapere ai suoi fan di aver parlato con l’uomo, il quale avrebbe fatto riferimento ad un problema di natura gastrointestinale.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Non si tratta quindi di niente di grave, ma probabilmente i medici avranno deciso di ricoverare la piccola proprio perché non ha nemmeno 1 mese di vita. In questa maniera sarà più facile tenerla sotto controllo, monitorando i suoi parametri vitali è intervenendo immediatamente laddove fosse necessario.

Nessuna preoccupazione quindi, se non la solita apprensione che solamente le mamme possono rivolgere ai propri figli. Auguriamo alla piccola Dea di rimettersi al più presto, in modo da potersi ricongiungere al fratellino Thiago che l’aspetta a casa.