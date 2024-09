Grandissima occasione, è la squadra più grande che ho allenato.

Nella sua prima conferenza stampa come tecnico della Roma, Ivan Juric ha espresso ottimismo e determinazione. Ha sottolineato che la squadra ha dimostrato di poter competere contro chiunque, elogiando il gioco proposto da Daniele De Rossi, da cui ha preso spunti preziosi. Juric considera la Roma una grande opportunità nella sua carriera, avendo già accumulato 14 anni di esperienza in varie categorie, e si sente pronto a dimostrare le sue capacità senza soffermarsi sui contratti.

Il nuovo allenatore ha discusso chiaramente con la proprietà, evidenziando l’importanza dello sviluppo dei giovani e il bisogno di risultati, con l’obiettivo primario di tornare in Champions League e mantenerla negli anni futuri. In merito alla prossima partita contro l’Udinese, ha riconosciuto il potenziale avversario, che si è mostrato in crescita e in grado di esprimere un buon calcio, rendendo il match particolarmente impegnativo.

Juric ha analizzato la squadra, notando elementi positivi e negativi nelle prime gare della stagione. Ha apprezzato il lavoro svolto da De Rossi, in particolare nell’organizzazione e nella preparazione fisica dei giocatori, e ha espresso la necessità di migliorare in alcune aree. Emphasizing the importance of tactical positioning and intelligence on campo, Juric ha ritenuto che i giocatori sono in grado di adottare un gioco aggressivo, pur riconoscendo la necessità di adattare il pressing a determinati momenti della partita.

Particolare attenzione è stata dedicata a Paulo Dybala, descrivendolo come un giocatore intelligente e ben posizionato, con la volontà di schierarlo come attaccante destro per sfruttarne le sue caratteristiche. Juric ha anche parlato della difesa, descrivendola come ben strutturata, con giocatori abituati a difendere in una linea a tre. Ha confermato che la fisicità è importante, ma ha sottolineato che anche l’intelligenza e la posizione sono fondamentali per un gioco di alto livello.

Infine, Juric ha menzionato il caso di Zalewski, esprimendo fiducia nel suo sviluppo e nel contributo che potrà dare nella stagione. La conferenza si è conclusa con un messaggio di fiducia e speranza nella crescita della squadra.