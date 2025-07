Grandi opportunità di coding per scuole europee nel 2025

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e la formazione nel settore digitale è fondamentale per la crescita dei giovani. In questo contesto, l’iniziativa EU Code Week Grants for Grassroots, promossa dal consorzio Code4Europe, mira a stimolare l’innovazione digitale e l’insegnamento del coding in tutta Europa.

I Coding Education Grants fanno parte del progetto “Code4Europe – empowering the new generation of Young Digital Europeans”, sostenuto dal programma DIGITAL. Questo programma è dedicato a valorizzare proposte innovative da parte di insegnanti, scuole, associazioni e altre realtà educative, allineandosi con le priorità della EU Code Week. Possono partecipare scuole di ogni ordine e grado, biblioteche e enti istituzionali.

L’obiettivo è incentivare iniziative che promuovano il coding e aumentare le competenze digitali dei giovani, con particolare attenzione alle ragazze. Le attività ammissibili includono laboratori pratici, workshop, eventi e collaborazioni.

I progetti devono affrontare bisogni educativi specifici, delineare obiettivi di apprendimento chiari e descrivere le competenze e conoscenze che gli studenti acquisiranno. È necessario specificare anche i linguaggi di programmazione utilizzati e le metodologie didattiche impiegate.

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 1° agosto 2025. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del programma.