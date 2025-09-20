Grandi delitti a Nordest: storie di cronaca nera italiana

La collana «True Crime a Nordest», pubblicata da Nord Est Multimedia in collaborazione con Editoriale Programma, presenta un’ampia antologia di fatti di cronaca nera che abbraccia il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige. Questa raccolta, composta da cinque volumi e un totale di sessantacinque episodi, esplora storie che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva.

I volumi saranno pubblicati a partire dal 20 settembre, con cadenza quindicinale, fino a metà novembre, inizialmente disponibili in edicola e successivamente anche in librerie. Il prezzo per ciascun volume è di 8,90 euro.

Il primo volume è dedicato ai grandi delitti, con la prefazione del magistrato Bruno Cherchi. Qui vengono raccontate storie che hanno colpito profondamente, come quella di Pietro Maso, l’orrore di Gorgo al Monticano e il caso Carlotto, insieme ad episodi di violenza e tragedie apparentemente casuali.

Seguiranno due volumi destinati ai delitti insoluti, incentrati su casi di omicidi avvenuti quando le tecniche investigative erano meno sviluppate. Tra i casi trattati ci sono misteri come la fine di don Mario Bisaglia e diversi omicidi di donne rimasti irrisolti.

Il quarto volume, intitolato “Fantasmi”, affronta le storie di persone scomparse e i percorsi giudiziari legati a omicidi di cui non si è mai ritrovato il corpo. Il quinto volume si focalizza sui serial killer, presentando figure come Roberto Succo e Michele Profeta.

Le autrici e gli autori della collana includono diverse firme del panorama letterario, contribuendo a rendere questa antologia un’opera complessa e affascinante. I volumi saranno distribuiti anche in abbinamento con i quotidiani del gruppo Nem.