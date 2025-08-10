36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Animali

Grandi carnivori in Trentino: orsi e lupi sotto il sole caldo

Da StraNotizie
Grandi carnivori in Trentino: orsi e lupi sotto il sole caldo

Nel Trentino-Alto Adige, l’attenzione per il comportamento degli orsi e dei lupi è in aumento, specialmente con l’innalzamento delle temperature estive. Gli esperti si interrogano su come il clima possa influenzare le abitudini di queste specie. Filippo Zibordi, zoologo e divulgatore scientifico, rassicura che, nonostante il caldo, gli orsi continuano a gestire il proprio territorio in modo naturale.

Zibordi sottolinea che gli orsi sono adattabili e si spostano stagionalmente, in grado di percorrere fino a 30 chilometri al giorno. Si muovono per cercare cibo, riparo e vegetazione rigogliosa. In estate, tendono a dormire di giorno e sono più attivi di notte, quando le temperature sono più basse. Questo comportamento riduce le probabilità di incontri con escursionisti, poiché gli orsi evitano la presenza umana.

Per quanto riguarda il lupo, Zibordi evidenzia che si tratta di un animale territoriale, che di solito teme l’interazione umana. Tuttavia, occasionalmente alcuni esemplari possono diventare più audaci, associando la presenza umana alla disponibilità di cibo. Questo comporta attenzione, poiché un cambiamento nella percezione degli umani da parte di questi animali può comportare problematiche.

In conclusione, sia per gli orsi sia per i lupi, la gestione del loro comportamento in relazione all’uomo rimane cruciale. Gli esperti continuano a monitorare la situazione, particolarmente alla luce del cambiamento climatico e delle sue implicazioni su queste specie selvatiche.

Prezzo speciale! Hill's Science Plan No Grain per cani
Articolo precedente
Turismo in crisi: perché gli italiani rinunciano alle vacanze
Articolo successivo
Innovazione digitale in Toscana: accordo per la digitalizzazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.