Grandi carnivori in Trentino: orsi e lupi sotto il sole caldo

Nel Trentino-Alto Adige, l’attenzione per il comportamento degli orsi e dei lupi è in aumento, specialmente con l’innalzamento delle temperature estive. Gli esperti si interrogano su come il clima possa influenzare le abitudini di queste specie. Filippo Zibordi, zoologo e divulgatore scientifico, rassicura che, nonostante il caldo, gli orsi continuano a gestire il proprio territorio in modo naturale.

Zibordi sottolinea che gli orsi sono adattabili e si spostano stagionalmente, in grado di percorrere fino a 30 chilometri al giorno. Si muovono per cercare cibo, riparo e vegetazione rigogliosa. In estate, tendono a dormire di giorno e sono più attivi di notte, quando le temperature sono più basse. Questo comportamento riduce le probabilità di incontri con escursionisti, poiché gli orsi evitano la presenza umana.

Per quanto riguarda il lupo, Zibordi evidenzia che si tratta di un animale territoriale, che di solito teme l’interazione umana. Tuttavia, occasionalmente alcuni esemplari possono diventare più audaci, associando la presenza umana alla disponibilità di cibo. Questo comporta attenzione, poiché un cambiamento nella percezione degli umani da parte di questi animali può comportare problematiche.

In conclusione, sia per gli orsi sia per i lupi, la gestione del loro comportamento in relazione all’uomo rimane cruciale. Gli esperti continuano a monitorare la situazione, particolarmente alla luce del cambiamento climatico e delle sue implicazioni su queste specie selvatiche.