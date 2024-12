Grande successo per la maratona sociale di Meritocrazia Italia

Ieri si è svolta la Maratona Social di Meritocrazia Italia, un evento che ha ripercorso le principali tappe del 2024, evidenziando l’impegno e il sacrificio per contribuire a un’Italia più meritocratica e inclusiva. Attraverso interviste e video di sintesi, sono stati discussi i risultati ottenuti e le sfide future. Hanno partecipato attivamente i Ministeri di Meritocrazia Italia, il Coordinamento Nazionale, il gruppo Giovani MI e numerosi dirigenti, con migliaia di visualizzazioni per l’intervista al Presidente Nazionale, Walter Mauriello.

Il Presidente ha sottolineato come Meritocrazia Italia promuova un sistema meritocratico, sia nel settore pubblico che in quello privato, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e promuovere l’equità attraverso proposte concrete per le istituzioni. Tra le iniziative più significative vi è l’approvazione del TU social, finalizzata a regolamentare la circolazione dei contenuti, contrastando la disinformazione. Mauriello ha anche sostenuto la proposta di istituire un’Agenzia delle uscite, simile a quella delle Entrate, per riequilibrare il sistema fiscale e garantire equità ai cittadini.

Inoltre, il Presidente ha espresso preoccupazione per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel tessuto sociale ed economico, suggerendo una limitazione del suo uso nel lavoro. Ha rilevato l’importanza di recuperare il ruolo della politica, necessario attraverso una riforma della legge elettorale che renda il sistema più democratico e partecipativo. Ha evidenziato anche come molte proposte legislative restino inascoltate a causa della sottovalutazione del tessuto culturale.

Riguardo alla violenza di genere, Mauriello ha affermato che è cruciale educare alla non violenza e lavorare sulle radici culturali di tali fenomeni, sostenendo che un codice rosso non può essere attuato senza prima adottare un codice culturale che affronti fragilità emotive, specialmente tra i giovani, e combatta l’appiattimento culturale avallato dai social media e dai sondaggi politici.

In conclusione, Meritocrazia Italia si impegna per il 2025 a continuare il lavoro iniziato sei anni fa, mirando a costruire una società più meritocratica, equa ed inclusiva, dando voce ai cittadini che desiderano condividere idee e soluzioni.