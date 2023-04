Grande successo per il Cafè dei maialini: coccole e innovazione

Il Cafè per maialini, in cui poter sbizzarrirsi tra coccole e innovazione, continua ad affermarsi come un grande successo a livello internazionale.

Un luogo unico, in cui poter incontrare moltissimi maialini in miniatura, potendo amorevolmente interagire con loro mentre gustate una tazza di caffè fumante, ha finalmente aperto le sue porte al pubblico e pare stia, pian piano, divenendo uno dei posti di maggior tendenza degli ultimi mesi. Come testimoniano i suoi visitatori, ad esempio sulla pagina Instagram dedicata alla location (@mipigacafe) in cui si misura ad occhi nudo l’avvento di un’originale accoglienza per gli animali e gli ospiti che adorano ritrovarsi in loro compagnia, il “Mipig Café” è ufficialmente un piccolo sogno nel cassetto divenuto realtà.

Il “Mipig Café” ha contato migliaia di ospiti che hanno varcato le sue porte dal giorno della sua inaugurazione, mentre l’attività vanta ora ben 112mila follower su Instagram.

Alcuni utenti, particolarmente incuriositi dalla novità dei piccoli maialini e altrettanto desiderosi di poter visitare, quanto prima, la nuova attività commerciale che ospita la suddetta squadra di pelosetti, si sarebbero – al contempo – domandati se fosse realmente possibile accogliere in casa propria uno o più maialini.

Come si è scoperto nel corso delle ultime settimane, dopo la prima apertura del locale e il suo relativo grande successo, anche altre sedi del “MiPig” sono state inaugurate in altre zone del territorio limitrofo.

Nonostante non sia la prima volta che sentiamo parlare di un Café – o simili attività – in cui risultano essere ben accetti animali da compagnia, si pensi – ad esempio – alla storica libreria parigina di “Shakespeare & Co.”, oppure a una piccola ma molto frequentata sala da tè nel quartieri Pigneto della Capitale italiana – il primo bar che ha ospitato i mini maialini si trova attualmente in Giappone.

Secondo il parere dei gestori del Café nipponico il consiglio ai suoi visitatori è quello di permanere almeno un’ora all’interno del locale, in modo da riuscire a godere a pieno della magia dell’esperienza ideata da un signore originario della città e trasformata in realtà dal suo personale.