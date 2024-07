grande successo e serie tv in arrivo per il cane e la gazza

Le storie di amicizie straordinarie nel regno animale non sono così rare e spesso coinvolgono specie apparentemente molto distanti tra loro.

Una di queste ha tuttavia davvero sconvolto il pubblico tanto da finire per diventare una vera e propria serie tv, stiamo parlando dell’incredibile amicizia tra Peggy e Molly, uno straffordshire terrier ed una gazza ladra, una coppia talmente insolita ed accattivante che è divenuta degna di una serie animata che promette un boom di ascolti, ma perché la “strana coppia” è cosi amata dal web?

Un’amicizia straordinaria tra un cane ed una gazza ladra diventa una serie animata, da morire dal ridere!

La serie animata sarà prodotta da Xentrix Studios e già dai primi riscontri sembra che il successo sia assicurato, ad ispirare la storia sono stati proprio Peggy e Molly, una simpatica coppia formata da un cane ed una gazza ladra alla quale si è aggiunta anche la piccola di casa Ruby, la figlia dei proprietari dei due animali.

La trama si concentrerà proprio su questi 3 personaggi e sulle loro inaspettate avventure, a rivelare il tutto è stato un post su instagram arrivato proprio dalla pagina creata per i due animaletti, in cui trapelata tutta la gratitudine per il fatto che la speciale relazione degli animaletti di casa stesse per divenire una serie tv.

La serie è destinata ad ogni fascia di età, il legame tra Peggy e Molly, d’altronde, non ha colpito solo i bambini e sarà proprio questo legame il fulcro della narrazione, arricchito poi con altri personaggi come Sarg, un Jack Russell descritto come una specie di “funzionario governativo” che cercherà di ostacolare i due protagonisti.

Per chi non fosse già nella pelle ci sarà però da attendere ancora qualche mese, una notizia che è comunque arrivata in tempismo perfetto, a poca distanza dal ricongiungimento di Molly con la sua famiglia. Si perché la gazza in questione era stata rimossa dalla sua casa sulla Gold Coast dal dipartimento dell’ambiente, in quanto considerata un animale selvatico detenuto illegalmente, dopo una serie di negoziazioni è stata pero concessa una licenza speciale ai proprietari e l’animale è potuto tornare a casa, li dove si è stabilito potesse vivere la vita che ormai le era destinata, lontana dalla natura ma tra coloro che considerava ormai la sua famiglia.

I video di Molly e Peggy che giocano insieme sono così tornati ad allietare i tanti followers della coppia e tra poco anche il viaggio emozionate riproposto dalla serie tv apparirà sugli schermi, tutto ciò che resta è attendere un po e scoprire se il frutto della casa produttrice sarà davvero di valore così come lo è la vita reale dei due animali amici per le piume.