Grande Fratello: Zeudi chiude con Helena – ‘È finita’

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, l’ex Miss Italia ha rivelato a Shaila Gatta di voler terminare il suo rapporto con Helena Prestess. Il clima nel reality è teso a causa del triangolo amoroso che coinvolge Javier, Helena e Zeudi Di Palma. In un dialogo con Shaila e Chiara, Zeudi ha manifestato la sua intenzione di chiudere con Helena, affermando che non la guarderà mai più negli occhi. Shaila ha sostenuto Zeudi, consigliandole di mettere prima di tutto il suo amor proprio.

Alfonso D’Apice ha sottolineato che Javier appare geloso del legame tra Helena e Zeudi, temendo che la modella brasiliana possa provare sentimenti più profondi per Zeudi rispetto a lui. Shaila ha criticato l’amicizia tra Javier e Helena, descrivendoli come persone orgogliose e presuntuose, incapaci di mettersi in discussione.

Zeudi ha concluso il suo rapporto con Helena, dichiarando: “Per me è stata una meteora. Adesso è finita, la luce si è spenta”. Sebbene provi ancora affetto per Helena, ha deciso di dare priorità a se stessa. Nel frattempo, Shaila ha insinuato che Javier possa avere ancora sentimenti per lei, notando che il suo comportamento nei suoi confronti è ostile e rancoroso. Durante l’ultima diretta, Javier l’ha nominata, suscitando dubbi in Shaila riguardo ai suoi sentimenti, e Chiara ha consigliato a Javier di essere chiaro con lei se realmente provi qualcosa.

La situazione amorosa e i conflitti tra i concorrenti stanno creando tensioni sempre più forti all’interno della casa.